«С мая попала в четыре ДТП»: девушку-водителя из Новосибирска заподозрили в автоподставах — что говорят эксперты

Даже если ты водишь по правилам, риск попасть в ДТП не исключен. Особенно на новосибирских дорогах. Вот и читательница НГС Татьяна заподозрила: ее ошибкой на дороге воспользовались хитроумные автоподставщики. Чтобы понять, может ли она быть права, журналисты НГС посмотрели видео вместе с руководителем федерации автовладельцев Новосибирска Владимиром Ашурковым и автоюристом Марией Соловьевой.
Это видео снято 23 октября 2023 года около половины седьмого. Владелица видеорегистратора Татьяна за рулем Toyota RAV4 выезжает на перекресток справа ехала по улице Дмитрия Шамшурина в сторону вокзала и не заметила, что он уже занят.
— Я выехала на перекресток, потому что автомобиль не было видно из-за полосы, которая поворачивает вправо, — рассказала девушка. — Остановилась, когда увидела движущуюся на меня машину. Ее водитель не предпринял никаких мер, чтобы уйти от столкновения, не тормозил, не вывернул руль.
Девушка признала вину в аварии: она выезжала с второстепенной дороги, ей и уступать. Но заподозрила, что могла стать жертвой автоподставщиков: водитель, который хочет сберечь свою машину и свое время, просто повернул бы в сторону, уходя от столкновения.
— Пока мы ждали аваркома, я полистала интернет, и выяснилось, что эта машина уже попадала в подобные аварии, — заявила Татьяна. — С мая 2023 года она попала в четыре ДТП.
Кто сидел в Nissan Note
В день аварии за рулем сидела 19-летняя Карина К., а на пассажирском сидении — молодой человек, предположительно владелец автомобиля, 19-летний Илья Х.
НГС попытался связаться с водителем, но едва услышав, что у нее просят комментарий на тему ДТП, девушка бросила трубку. Несмотря на юный возраст, Карина К. крайне осторожно относится к своей цифровой безопасности: если у нее и есть профили в социальных сетях, то не на собственное имя. Бизнеса у девушки тоже нет. Зато ее друг и владелец машины активно продвигает свое дело через профиль в «ВКонтакте».
Илья Х. с удовольствием выставляет фото дорогих автомобилей и себя с пачками денег в руках, а также мотивирующие высказывания о том, что для того, чтобы получить много денег, надо много работать.
Возможно, старенький и не раз побитый Note он предложил подруге в качестве учебного автомобиля.
Молодой человек в марте 2022 году открыл собственное дело, но раскрутиться, по данным сервиса RusProfile, пока не успел. По состоянию на конец прошлого года выручка его компании (основной вид деятельности — обработка данных, предоставление услуг по размещению информации, деятельность порталов в информационно-коммуникационной сети Интернет) составила 516 тысяч рублей, а чистый убыток — 857 тысяч рублей. Риски взаимодействия с компанией сервис оценивает как высокие, а платежеспособность — низкую. Впрочем, судя по соцсетям, основной доход юноша получает от криптовалюты.
Мнение экспертов
Чтобы понять, стоит ли новосибирцам опасаться встречи на темной дороге с серебристым Nissan Note, НГС показал видео аварии экспертам. Ответ руководителя федерации автовладельцев Новосибирска Владимира Ашуркова оказался максимально кратким:
— Автомобиль с регистратором едет по главной, что не так? — удивился он. — Если это и автоподстава, то филигранная.
Мария Соловьева также уверена, что Татьяна ищет злой умысел там, где его, скорее всего, не было. Молодой и вряд ли опытный водитель мог элементарно растеряться и не успеть объехать выехавшую на перекресток Toyota.
— Я автоподставы не вижу. Расстояние было небольшое, автомобиль в движении, дождь и мокрая дорога, — заявила автоюрист. — Кроме того, девушка, похоже, рассчитывала, что нарушитель правил остановится — у Татьяны была такая возможность, она его видела. Автомобиль участвовал в ДТП, но не факт, что это подставы, — может, водитель просто такой, — предположила Мария Соловьева.
Ранее НГС писал о подробностях аварии на Коммунальном мосту. По свидетельствам очевидцев, машины были разбиты буквально вдребезги.