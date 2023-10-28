«С мая попала в четыре ДТП»: девушку-водителя из Новосибирска заподозрили в автоподставах — что говорят эксперты

— Пока мы ждали аваркома, я полистала интернет, и выяснилось, что эта машина уже попадала в подобные аварии, — заявила Татьяна. — С мая 2023 года она попала в четыре ДТП.

Кто сидел в Nissan Note

В день аварии за рулем сидела 19-летняя Карина К., а на пассажирском сидении — молодой человек, предположительно владелец автомобиля, 19-летний Илья Х.

НГС попытался связаться с водителем, но едва услышав, что у нее просят комментарий на тему ДТП, девушка бросила трубку. Несмотря на юный возраст, Карина К. крайне осторожно относится к своей цифровой безопасности: если у нее и есть профили в социальных сетях, то не на собственное имя. Бизнеса у девушки тоже нет. Зато ее друг и владелец машины активно продвигает свое дело через профиль в «ВКонтакте».