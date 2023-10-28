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Эксперт

«С мая попала в четыре ДТП»: девушку-водителя из Новосибирска заподозрили в автоподставах — что говорят эксперты

Мы посмотрели видео с руководителем федерации автовладельцев и автоюристом

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Татьяна не скрывает, что должна была быть внимательнее, и согласно ПДД виновата. Но подозревает, что второй участник аварии специально подставила машину под ее Toyota

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Даже если ты водишь по правилам, риск попасть в ДТП не исключен. Особенно на новосибирских дорогах. Вот и читательница НГС Татьяна заподозрила: ее ошибкой на дороге воспользовались хитроумные автоподставщики. Чтобы понять, может ли она быть права, журналисты НГС посмотрели видео вместе с руководителем федерации автовладельцев Новосибирска Владимиром Ашурковым и автоюристом Марией Соловьевой.

Это видео снято 23 октября 2023 года около половины седьмого. Владелица видеорегистратора Татьяна за рулем Toyota RAV4 выезжает на перекресток справа ехала по улице Дмитрия Шамшурина в сторону вокзала и не заметила, что он уже занят.

— Я выехала на перекресток, потому что автомобиль не было видно из-за полосы, которая поворачивает вправо, — рассказала девушка. — Остановилась, когда увидела движущуюся на меня машину. Ее водитель не предпринял никаких мер, чтобы уйти от столкновения, не тормозил, не вывернул руль.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: предоставлено читательницей НГС Татьяной

Девушка признала вину в аварии: она выезжала с второстепенной дороги, ей и уступать. Но заподозрила, что могла стать жертвой автоподставщиков: водитель, который хочет сберечь свою машину и свое время, просто повернул бы в сторону, уходя от столкновения.

— Пока мы ждали аваркома, я полистала интернет, и выяснилось, что эта машина уже попадала в подобные аварии, — заявила Татьяна. — С мая 2023 года она попала в четыре ДТП.

Кто сидел в Nissan Note

В день аварии за рулем сидела 19-летняя Карина К., а на пассажирском сидении — молодой человек, предположительно владелец автомобиля, 19-летний Илья Х.

НГС попытался связаться с водителем, но едва услышав, что у нее просят комментарий на тему ДТП, девушка бросила трубку. Несмотря на юный возраст, Карина К. крайне осторожно относится к своей цифровой безопасности: если у нее и есть профили в социальных сетях, то не на собственное имя. Бизнеса у девушки тоже нет. Зато ее друг и владелец машины активно продвигает свое дело через профиль в «ВКонтакте».

Илья Х. с удовольствием выставляет фото дорогих автомобилей и себя с пачками денег в руках, а также мотивирующие высказывания о том, что для того, чтобы получить много денег, надо много работать.

Нет, это не скриншот рекламы нелегального онлайн казино, а реальное фото из профиля владельца авто

Нет, это не скриншот рекламы нелегального онлайн казино, а реальное фото из профиля владельца авто

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Возможно, старенький и не раз побитый Note он предложил подруге в качестве учебного автомобиля.

Молодой человек в марте 2022 году открыл собственное дело, но раскрутиться, по данным сервиса RusProfile, пока не успел. По состоянию на конец прошлого года выручка его компании (основной вид деятельности — обработка данных, предоставление услуг по размещению информации, деятельность порталов в информационно-коммуникационной сети Интернет) составила 516 тысяч рублей, а чистый убыток — 857 тысяч рублей. Риски взаимодействия с компанией сервис оценивает как высокие, а платежеспособность — низкую. Впрочем, судя по соцсетям, основной доход юноша получает от криптовалюты.

Мнение экспертов

Чтобы понять, стоит ли новосибирцам опасаться встречи на темной дороге с серебристым Nissan Note, НГС показал видео аварии экспертам. Ответ руководителя федерации автовладельцев Новосибирска Владимира Ашуркова оказался максимально кратким:

— Автомобиль с регистратором едет по главной, что не так? — удивился он. — Если это и автоподстава, то филигранная.

Мария Соловьева также уверена, что Татьяна ищет злой умысел там, где его, скорее всего, не было. Молодой и вряд ли опытный водитель мог элементарно растеряться и не успеть объехать выехавшую на перекресток Toyota.

— Я автоподставы не вижу. Расстояние было небольшое, автомобиль в движении, дождь и мокрая дорога, — заявила автоюрист. — Кроме того, девушка, похоже, рассчитывала, что нарушитель правил остановится — у Татьяны была такая возможность, она его видела. Автомобиль участвовал в ДТП, но не факт, что это подставы, — может, водитель просто такой, — предположила Мария Соловьева.

Ранее НГС писал о подробностях аварии на Коммунальном мосту. По свидетельствам очевидцев, машины были разбиты буквально вдребезги.

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