freedom
СЕЙЧАС +19°С
Пробки 5/10
usd 95.93
eur 104.45
СрочноСоставлен прогноз погоды на 1 Сентября
Все новости
Все новости

«Она — командир»: женщина вышла на дорогу в Бердске и отпинала проезжающий автомобиль

Ее дебош попал на видео

2 372

Незнакомка ходила по дороге, а также била машины ногами и руками

Поделиться

В Бердске на видео сняли женщину которая пыталась командовать на проезжей части: она ходила по дороге и нападала на проезжие машины. Инцидент сняли на перекрестке улиц Ленина-Первомайская, рядом с торговым центром «Европа».

Кадры, на которых бердчанка подходит к автомобилям и размахивает руками, в ночь на 31 августа опубликовал Telegram-канал «АСТ-54 Black».

— Заявляла, что она тут командир <…> Спустя некоторое время выбежал парень с электрошокером, но усмирить ее не удалось, — утверждается в сообщении.

В видео женщина останавливает одну из машин, ударяет ее рукой и пинает ногой в районе капота. Из автомобиля выходит водитель — и обе они, в результате, просят вызвать полицию.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
Из автомобиля, по кузову которого ударила незнакомка, вышла водитель

Видео: "АСТ-54 Black" / Telegram

Очевидица за кадром уверяет, что дебоширка также садилась на капот одного из автомобилей. НГС обратился в Госавтоинспекцию и МВД с просьбой прокомментировать инцидент, но ответ пока не последовал.

30 августа НГС писал о том, что голый житель МЖК взял табуретку и вышел во двор громить машины — появилось видео.

По теме

БердскНовостиКонфликтАвтомобилиГосавтоинспекция
  • ЛАЙК1
  • СМЕХ6
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ7
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter