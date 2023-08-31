«Она — командир»: женщина вышла на дорогу в Бердске и отпинала проезжающий автомобиль

Очевидица за кадром уверяет, что дебоширка также садилась на капот одного из автомобилей. НГС обратился в Госавтоинспекцию и МВД с просьбой прокомментировать инцидент, но ответ пока не последовал.



30 августа НГС писал о том, что голый житель МЖК взял табуретку и вышел во двор громить машины — появилось видео.

