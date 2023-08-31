«Она — командир»: женщина вышла на дорогу в Бердске и отпинала проезжающий автомобиль

В Бердске на видео сняли женщину которая пыталась командовать на проезжей части: она ходила по дороге и нападала на проезжие машины. Инцидент сняли на перекрестке улиц Ленина-Первомайская, рядом с торговым центром «Европа».
Кадры, на которых бердчанка подходит к автомобилям и размахивает руками, в ночь на 31 августа опубликовал Telegram-канал «АСТ-54 Black».
— Заявляла, что она тут командир <…> Спустя некоторое время выбежал парень с электрошокером, но усмирить ее не удалось, — утверждается в сообщении.
В видео женщина останавливает одну из машин, ударяет ее рукой и пинает ногой в районе капота. Из автомобиля выходит водитель — и обе они, в результате, просят вызвать полицию.
Очевидица за кадром уверяет, что дебоширка также садилась на капот одного из автомобилей. НГС обратился в Госавтоинспекцию и МВД с просьбой прокомментировать инцидент, но ответ пока не последовал.
30 августа НГС писал о том, что голый житель МЖК взял табуретку и вышел во двор громить машины — появилось видео.