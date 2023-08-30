Участок Чуйского тракта закроют для проезда под Новосибирском — показываем участок на карте

В Новосибирской области закроют движение транспорта на участке федеральной дороги Р-256 «Чуйский тракт». Как сообщается на сайте ФКУ «Сибуправдор», ограничение введут в связи с ремонтными работами.
Речь идет об участке трассы в районе Бердска Новосибирской области. Его перекроют в ночь с 30 на 31 августа.
— В ночь с 30 на 31 августа в период с 00 ч. 00 мин. до 01 час. 00 мин. на 36-м километре федеральной автодороги Р-256 «Чуйский тракт» планируется закрытие движения транспорта длительностью не более 30 минут в связи с ремонтными работами на примыкающем участке дорожной сети Бердска, — говорится в сообщении.
Уточняется, что объехать закрытый участок дороги можно по улицам Спортивной, Ленина и Лелюха. Водителей просят руководствоваться временными дорожными знаками.
С середины августа в Новосибирске действует новая схема движения на площади Труда. Она действует, пока не достроят четвертый мост через Обь.