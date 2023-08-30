Участок Чуйского тракта закроют для проезда под Новосибирском — показываем участок на карте

Уточняется, что объехать закрытый участок дороги можно по улицам Спортивной, Ленина и Лелюха. Водителей просят руководствоваться временными дорожными знаками.



С середины августа в Новосибирске действует новая схема движения на площади Труда. Она действует, пока не достроят четвертый мост через Обь.

