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Участок Чуйского тракта закроют для проезда под Новосибирском — показываем участок на карте

Его перекроют в ночь с 30 на 31 августа

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Ограничение введут из-за ремонтных работ

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В Новосибирской области закроют движение транспорта на участке федеральной дороги Р-256 «Чуйский тракт». Как сообщается на сайте ФКУ «Сибуправдор», ограничение введут в связи с ремонтными работами.

Речь идет об участке трассы в районе Бердска Новосибирской области. Его перекроют в ночь с 30 на 31 августа.

— В ночь с 30 на 31 августа в период с 00 ч. 00 мин. до 01 час. 00 мин. на 36-м километре федеральной автодороги Р-256 «Чуйский тракт» планируется закрытие движения транспорта длительностью не более 30 минут в связи с ремонтными работами на примыкающем участке дорожной сети Бердска, — говорится в сообщении.

Уточняется, что объехать закрытый участок дороги можно по улицам Спортивной, Ленина и Лелюха. Водителей просят руководствоваться временными дорожными знаками.

С середины августа в Новосибирске действует новая схема движения на площади Труда. Она действует, пока не достроят четвертый мост через Обь.

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