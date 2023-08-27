Два ребенка пострадали в ДТП на Красном проспекте Новосибирска

Вечеров 27 августа на Красном проспекте Новосибирска произошло ДТП, в котором пострадали два ребенка. По предварительным выводам городского ГИБДД, столкновение двух автомобилей произошло из-за того, что водитель BMW не выдержал необходимую дистанцию.
— Мужчина 2003 года рождения, двигаясь со стороны улицы Д. Ковальчук в сторону улицы Кропоткина, не выдержав безопасную дистанцию, совершил столкновение с попутным автомобилем «Лифан», — сообщили в ГИБДД Новосибирска.
В ДТП пострадали два пассажира «Лифан»: мальчик 2009 года рождения и девочка 2018 года рождения. Они доставлены в больницу.
На Гусинобродском тракте в двух десятках км от Новосибирска 27 августа произошло массовое ДТП с участием пяти автомобилей.