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Два ребенка пострадали в ДТП на Красном проспекте Новосибирска

Молодой водитель BMW не выдержал дистанцию с попутным автомобилем

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Детей доставили в больницу

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Вечеров 27 августа на Красном проспекте Новосибирска произошло ДТП, в котором пострадали два ребенка. По предварительным выводам городского ГИБДД, столкновение двух автомобилей произошло из-за того, что водитель BMW не выдержал необходимую дистанцию.

— Мужчина 2003 года рождения, двигаясь со стороны улицы Д. Ковальчук в сторону улицы Кропоткина, не выдержав безопасную дистанцию, совершил столкновение с попутным автомобилем «Лифан», — сообщили в ГИБДД Новосибирска.

В ДТП пострадали два пассажира «Лифан»: мальчик 2009 года рождения и девочка 2018 года рождения. Они доставлены в больницу.

На Гусинобродском тракте в двух десятках км от Новосибирска 27 августа произошло массовое ДТП с участием пяти автомобилей.

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