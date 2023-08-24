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Водители встали в пробки на двух мостах в Новосибирске — где сложно проехать

Заторы в городе оценивают в 3 балла

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Пробки собрались около 08:00

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Утром 24 августа в Новосибирске собрались пробки на Димитровском и Октябрьском мостах. Движение затруднено и рядом с ними.

По информации сервиса «Яндекс.Карты», на Димитровском мосту автомобили стоят в сторону левого берега. На Октябрьском — в сторону правого, судя по карте, в среднем ряду произошло ДТП. Также движение затруднено на площади Труда, Тещином языке, улице Большевистской.

Небольшие пробки есть и в районе площади Маркса

Небольшие пробки есть и в районе площади Маркса

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«Яндекс» оценивает пробки в городе в 3 балла.

23 августа стало известно, что на площади Труда открыли надземный переход. Посмотрите, что из-за этого изменилось.

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Пробки в НовосибирскеОктябрьский мостДимитровский мостПлощадь Труда
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