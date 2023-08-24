Водители встали в пробки на двух мостах в Новосибирске — где сложно проехать

Утром 24 августа в Новосибирске собрались пробки на Димитровском и Октябрьском мостах. Движение затруднено и рядом с ними.
По информации сервиса «Яндекс.Карты», на Димитровском мосту автомобили стоят в сторону левого берега. На Октябрьском — в сторону правого, судя по карте, в среднем ряду произошло ДТП. Также движение затруднено на площади Труда, Тещином языке, улице Большевистской.
«Яндекс» оценивает пробки в городе в
23 августа стало известно, что на площади Труда открыли надземный переход. Посмотрите, что из-за этого изменилось.