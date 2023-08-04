В Новосибирске отремонтируют участок Кубовой — когда проведут работы

В Новосибирске отремонтируют участок улицы Кубовой. За выполнение работ заказчик готов заплатить более 1,7 миллиона рублей.
Информация о поиске подрядчика появилась на сайте госзакупок 4 августа, заказчиком выступает МКУ Новосибирска «Управление дорожного строительства». Работы проведут на разворотной площадке на улице Кубовой.
Протяженность участка ремонта составляет 104 погонных метра, ширина проезжей части дороги достигает семи метров. На участке разместили две полосы движения.
В описании объекта закупки указано, что контракт предусматривает несколько видов работ, в том числе ремонт тротуара и разворотной площадки. Подрядчик проведет замену бортовых камней, выполнит переустройство тротуарной плитки и другое. В состав работ вошли, в частности, устройство основания разворотной площадки, верхнего слоя покрытия участка из асфальтобетонной смеси, исправление продольного и поперечного профиля покрытия.
Гарантийный срок на дорожную одежду участка составляет четыре года. Выполнить работы по контракты необходимо до 29 сентября этого года, источником финансирования выступают средства городского бюджета.
Подать заявку на участие в закупке можно до 14 августа, определить подрядчика планируется 16 августа.
В конце июля стало известно, что в Новосибирске проведут ремонт тротуара на проспекте Академика Лаврентьева в Академгородке. Работы должны закончить до 29 сентября.