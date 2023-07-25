Разбитый тротуар в Академгородке отремонтируют за 3,3 миллиона рублей

В Новосибирске отремонтируют тротуар на проспекте Академика Лаврентьева в Академгородке. Сейчас Управление дорожного строительства города ищет подрядчика, который выполнит работы.
Информацию о торгах разместили на сайте госзакупок. Максимальная стоимость работ составляет 3,3 миллиона рублей. Подрядчик должен демонтировать старое покрытие, обустроить новое основание, уложить тротуарную плитку, поставить бортовые камни, провести рекультивацию участков.
Заявки на участие в торгах принимают до
Этим летом в Новосибирске начали искать подрядчика, который отремонтирует тротуары на нескольких улицах. На работы выделили более чем 3,7 миллиона рублей. Мы показывали участки ремонта на карте.