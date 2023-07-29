«Кто в сто одно?»: пенная вечеринка и ДТП спровоцировали огромную пробку под Новосибирском

29 июля на Бердском шоссе образовалась огромная пробка, движение в сторону Новосибирска затруднено от поселка Геологов и почти до станции Юность. Один из стоящих в заторе водителей сообщил НГС, что связывает это с пенной вечеринкой на пляже «Звезда» (она началась в 13:30 и закончилась в 15:00).
«2ГИС пробки» сообщает о двух ДТП на шоссе у Академгородка, отдельного внимания заслуживают комментарии пользователей сервиса.
— Куда вы все едете? — задается вопросом один из водителей.
— Суббота же, откуда столько ездунов? — вторит ему другой.
— Кто хочет отдохнуть, должен в пробке отстоять, — философствует третий.
— Кто в сто одно? — предлагает четвертый.
— Надоело уже… — вздыхает пятый.
22 июля потерявшаяся чихуа-хуа вызвала затор на Бердском шоссе. На видео сняли, как собака бегала по полосе движения, мешая проезду.