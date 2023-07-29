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Тема дняОгромная пробка на Бердском шоссе
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«Кто в сто одно?»: пенная вечеринка и ДТП спровоцировали огромную пробку под Новосибирском

Движение затруднено в сторону областного центра от станции Береговой до Юности

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В пробке есть небольшие разрывы, но в целом она превышает 10 км

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29 июля на Бердском шоссе образовалась огромная пробка, движение в сторону Новосибирска затруднено от поселка Геологов и почти до станции Юность. Один из стоящих в заторе водителей сообщил НГС, что связывает это с пенной вечеринкой на пляже «Звезда» (она началась в 13:30 и закончилась в 15:00).

Водители со скуки начали чатиться в 2ГИС

Водители со скуки начали чатиться в 2ГИС

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«2ГИС пробки» сообщает о двух ДТП на шоссе у Академгородка, отдельного внимания заслуживают комментарии пользователей сервиса.

— Куда вы все едете? — задается вопросом один из водителей.

— Суббота же, откуда столько ездунов? — вторит ему другой.

— Кто хочет отдохнуть, должен в пробке отстоять, — философствует третий.

— Кто в сто одно? — предлагает четвертый.

— Надоело уже… — вздыхает пятый.

22 июля потерявшаяся чихуа-хуа вызвала затор на Бердском шоссе. На видео сняли, как собака бегала по полосе движения, мешая проезду.

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