«Кто в сто одно?»: пенная вечеринка и ДТП спровоцировали огромную пробку под Новосибирском

— Кто в сто одно? — предлагает четвертый.



— Надоело уже… — вздыхает пятый.



22 июля потерявшаяся чихуа-хуа вызвала затор на Бердском шоссе. На видео сняли, как собака бегала по полосе движения, мешая проезду.

