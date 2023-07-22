Потерявшаяся чихуахуа вызвала затор на Бердском шоссе: трогательное видео

22 июля курьезный инцидент произошел на Бердском шоссе: маленькая собака временно парализовала движение автомобилей. Видео с места событий выложили в новосибирском паблике «АСТ-54».
— Пробка из автомобилей сформировалась на Бердском шоссе из-за бегущей по проезжей части маленькой собачки. Неравнодушные граждане долго пытались поймать напуганного пёселя. Наш читатель предположил, что животное потерялось или выпрыгнуло из машины, — говорится в посте «АСТ-54».
Отметим, что на момент публикации этого материала никакой пробки на Бердском шоссе нет. Сервис «2ГИС. Пробки» отмечает дорогу до Новосибирска и обратно целиком зеленым цветом.
В апреле движение по Димитровскому мосту в Новосибирске парализовала фура, которая пробила ограждение.