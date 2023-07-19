Власти отремонтируют улицу рядом с Толмачевским шоссе — где она находится

В Новосибирской области ищут подрядчика, который разработает проектную документацию для капитального ремонта автодороги в Оби. Как сообщается на сайте госзакупок, за работы готовы заплатить более 1,5 миллиона рублей.
Речь идет о разработке проектно-смертной документации и выполнении изыскательских работ на ремонт дороги по улице Калинина. Автодорога находится вблизи Толмачевского шоссе и улицы Железнодорожной.
В документах указано, что работы проведут на участке автодороги от улицы Железнодорожной до улицы Октябрьской. Строительная длина участка составляет 1,32 километра, дорога имеет две половы движения. Предполагаемая стоимость строительства объекта составляет 60 миллионов рублей, цена определится по результатам разработки проектно-сметной документации.
При выполнении проектных работ подрядчик должен разработать схему организации дорожного движения, предусмотреть устройство пешеходного тротуара, замену светильников наружного освещения и другое. Исполнитель также предусмотрит мероприятия по благоустройству и озеленению прилегающей территории.
— Цель закупки: выполнение мероприятия «Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации и выполнению изыскательских работ на капитальный ремонт автодороги по ул. Калинина г. Оби Новосибирской области» с целью восстановления транспортно-эксплуатационного состояния автодороги в рамках реализации Национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», — указано в документах.
Выполнить работы по контракту необходимо в течение 130 дней. Заказчиком разработки проектной документации выступает МКУ «Отдел капитального строительства» Оби.
В конце июня в Новосибирской области начали искать подрядчика для ремонта Толмачевского шоссе. Начальная цена контракта составляет более 25 миллионов рублей.