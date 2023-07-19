Власти отремонтируют улицу рядом с Толмачевским шоссе — где она находится

Речь идет о разработке проектно-смертной документации и выполнении изыскательских работ на ремонт дороги по улице Калинина. Автодорога находится вблизи Толмачевского шоссе и улицы Железнодорожной.



В документах указано, что работы проведут на участке автодороги от улицы Железнодорожной до улицы Октябрьской. Строительная длина участка составляет 1,32 километра, дорога имеет две половы движения. Предполагаемая стоимость строительства объекта составляет 60 миллионов рублей, цена определится по результатам разработки проектно-сметной документации.

