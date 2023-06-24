Более 25 миллионов рублей потратят на ремонт Толмачевского шоссе под Новосибирском

В Новосибирской области ищут подрядчика, который проведет работы по ремонту Толмачевского шоссе. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.
Заказчиком ремонтных работ выступает администрация Толмачевского сельсовета Новосибирского района. Начальная цена контракта составляет более 25 миллионов рублей.
В документах указано, что ремонтные работы необходимо завершить до 31 августа этого года. В локальные сметные расчеты закупки вошли срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий, устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси и другое.
— В ходе выполнения работ в обязательном порядке выполнять следующие требования: обеспечить сохранность автомобильных дорог и искусственных сооружений; не допустить дорожно-транспортных происшествий, сопутствующими причинами которых явились неудовлетворительные дорожные условия; обеспечить бесперебойное, безопасное движения автотранспорта по автомобильным дорогам на время проведения работ по муниципальному контракту, — указано в закупке.
В документах имеются схемы участка дороги, на котором планируется провести ремонтные работы. Их выполнят в районе улицы Молодежной.
Подать заявку на участие в аукционе можно до 3 июля 2023 года. Источник финансирования работ — средства бюджета Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области.
В начале июня в Новосибирской области объявили закупку для ремонта дороги в микрорайоне Олимпийская Слава в селе Каменка. Начальная цена работ составляет 12,1 миллиона рублей.