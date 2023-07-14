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В Новосибирской области обновят общественный транспорт — на его покупку выделили 1 млрд рублей

На выделенные средства планируют закупить 206 автобусов разного класса

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Все автобусы должны быть оснащены оборудованием для граждан с ограниченными возможностями здоровья

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Новосибирская область получит 1 миллиард рублей на обновление общественного транспорта в муниципалитетах. Средства выделили из федерального бюджета. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

— Одобрено предложение по выделению специальных казначейских кредитов в размере 1 млрд рублей на обновление и приобретение 206 автобусов по 466 маршрутам, — пояснил первый заместитель председателя Госдумы, депутат от Новосибирской области Александр Жуков.

По данным правительства, на выделенные средства планируют закупить 206 автобусов разного класса: среди которых 5 — большого класса, 48 — среднего и 153 — малого. Новый общественный транспорт получат 32 муниципальных образования, среди которых Искитим, Бердск и Обь.

— Все автобусы должны быть оснащены маршрутоуказателями, оборудованием для граждан с ограниченными возможностями здоровья, кондиционерами, системой «ГЛОНАСС», тахографами, системами видеонаблюдения и безналичной оплаты проезда, — отметили в правительстве.

Ранее из аэропорта Толмачево до Новосибирска начали курсировать стильные автобусы. Теперь на маршруте № 111 курсирует новый газовый транспорт.

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