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Проехали со стаканом на крыше: лучшего водителя такси выбрали в Новосибирске

Всего в региональном этапе приняли участие 17 человек

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Победитель соревнований отправится в Грозный на федеральный этап конкурса

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В Новосибирске 20 июня завершился областной этап конкурса «Лучший водитель такси в России — 2023». Победителем этого года стал Петр Михайлов, который будет представлять область на федеральном этапе в городе Грозный. Фотокорреспондент Анна Писаренко побывала на соревнованиях и запечатлела яркие кадры с виртуозных заездов участников.

Все кандидаты прошли серию проверок, включая знание правил дорожного движения, законодательства, истории Новосибирской области, расположения улиц на карте

Все кандидаты прошли серию проверок, включая знание правил дорожного движения, законодательства, истории Новосибирской области, расположения улиц на карте

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Для участия в состязании водители должны иметь разрешение на деятельность по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, а также стаж 3 года

Для участия в состязании водители должны иметь разрешение на деятельность по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, а также стаж 3 года

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На автодроме проходил практический этап соревнований: проверяли навыки маневрирования, установки детского кресла и плавности движения

На автодроме проходил практический этап соревнований: проверяли навыки маневрирования, установки детского кресла и плавности движения

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В рамках практического этапа нужно было выполнить элементы вождения на легковом автомобиле: «Змейка с переменным шагом», «Разворот в ограниченном пространстве», «Бордюр», «Стоп-линия» и другие

В рамках практического этапа нужно было выполнить элементы вождения на легковом автомобиле: «Змейка с переменным шагом», «Разворот в ограниченном пространстве», «Бордюр», «Стоп-линия» и другие

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Все испытания водители проходили с полным стаканом воды на крыше машины

Все испытания водители проходили с полным стаканом воды на крыше машины

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Как отметил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Евгений Тюрин, в Новосибирской области такси является самым массовым сегментом автомобильных перевозок.

— У нас официально зарегистрировано почти 110 индивидуальных предпринимателей, которым выдано около 900 разрешений, а также 80 юридических лиц, которым выдано более 1000 разрешений на перевозку пассажиров. Поэтому все водители такси должны быть проверенными и обладать водительским мастерством на должном уровне, — пояснил замминистра.

Акцент во время конкурса делался не на скорость движения, а на плавность и аккуратность

Акцент во время конкурса делался не на скорость движения, а на плавность и аккуратность

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Второе место завоевал Алексей Черников, а третье Наталья Сафиулина

Второе место завоевал Алексей Черников, а третье Наталья Сафиулина

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Три победителя регионального этапа поделили между собой 30 тысяч рублей призового фонда от организаторов — Общественного Совета по развитию такси

Три победителя регионального этапа поделили между собой 30 тысяч рублей призового фонда от организаторов — Общественного Совета по развитию такси

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Впервые конкурс «Лучший водитель такси в России» прошёл в Новосибирске в 2018 году

Впервые конкурс «Лучший водитель такси в России» прошёл в Новосибирске в 2018 году

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Теперь он проводится на территории 32 регионов

Теперь он проводится на территории 32 регионов

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О том, как прошли соревнования в прошлом году и кто стал лучшим таксистом читайте по ссылке.

ТаксиВодительНовосибирск
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