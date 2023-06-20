Проехали со стаканом на крыше: лучшего водителя такси выбрали в Новосибирске

В Новосибирске 20 июня завершился областной этап конкурса «Лучший водитель такси в России — 2023». Победителем этого года стал Петр Михайлов, который будет представлять область на федеральном этапе в городе Грозный. Фотокорреспондент Анна Писаренко побывала на соревнованиях и запечатлела яркие кадры с виртуозных заездов участников.
Как отметил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Евгений Тюрин, в Новосибирской области такси является самым массовым сегментом автомобильных перевозок.
— У нас официально зарегистрировано почти 110 индивидуальных предпринимателей, которым выдано около 900 разрешений, а также 80 юридических лиц, которым выдано более 1000 разрешений на перевозку пассажиров. Поэтому все водители такси должны быть проверенными и обладать водительским мастерством на должном уровне, — пояснил замминистра.
О том, как прошли соревнования в прошлом году и кто стал лучшим таксистом читайте по ссылке.