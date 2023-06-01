Из Новосибирска запустили дополнительные рейсы в Горно-Алтайск — сколько будут стоить билеты

Авиакомпания S7 Airlines с 1 июня увеличила число рейсов из Новосибирска в Горно-Алтайск. Как сообщили в пресс-службе авиакомпании, теперь число рейсов вырастет до трех раз в день.
— В нашем расписании появится два дополнительных ежедневных прямых рейса. Они будут вылетать из Новосибирска в 09:55 и 15:20, в Горно-Алтайске самолеты будут садиться в 11:00 и 16:25 соответственно. Вылет обратных рейсов из столицы Республики Алтай — в 11:40 и 17:05, — пояснили в пресс-службе.
Как уточнили в авиакомпании, время в пути составляет около часа. Так, билет в одну сторону на 2 июня стоит около 6,5 тысячи рублей.
Из Новосибирска в Горно-Алтайск можно добраться на автобусе. Билет в одну сторону обойдется примерно в 2 тысячи рублей. Время в пути составит около 8 часов.
Ранее две авиакомпании объявили о запуске рейсов из Новосибирска на Хайнань. Рейсы будут выполняться два раза в неделю.