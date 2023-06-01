Из Новосибирска запустили дополнительные рейсы в Горно-Алтайск — сколько будут стоить билеты

— В нашем расписании появится два дополнительных ежедневных прямых рейса. Они будут вылетать из Новосибирска в 09:55 и 15:20, в Горно-Алтайске самолеты будут садиться в 11:00 и 16:25 соответственно. Вылет обратных рейсов из столицы Республики Алтай — в 11:40 и 17:05, — пояснили в пресс-службе.

