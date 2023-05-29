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«Цены офигевшие»: стоимость такси резко выросла в Новосибирске утром в понедельник

Поездка стала дороже в среднем на треть

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В агрегаторах увеличение цены объясняют повышенным спросом

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Утром 29 мая в Новосибирске резко выросли цены на такси. Об этом НГС сообщила читательница Екатерина.

— Цены офигевшие. Обычно за такое же расстояние я плачу около 200, — рассказала НГС девушка и прислала скриншот из приложения. Из него следует, что поездка от Лермонтова до центра стоит 320 рублей.

Стоимость поездки от Лермонтова до центра

Стоимость поездки от Лермонтова до центра

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В самом приложении повышение цен объясняют высоким спросом:

— Сейчас в этом районе заказов намного больше, чем свободных машины. Система временно повышает цену, чтобы привлечь водителей из соседних районов, — указано в приложении.

Аналогичная ситуация в агрегаторе такси «Ситимобил» — в приложении указано, что из-за большого количества заказов стоимость поездки временно увеличилась.

— Это позволяет привлечь больше водителей и быстрее подавать машину каждому желающему, — говорится в сообщении «Ситимобил».

НГС направил запросы в пресс-службы «Ситимобила» и «Яндекс Такси», чтобы уточнить, с чем связано увеличение количества заказов.

В целом с приходом тепла цены на поездки в такси в Новосибирске выросли. НГС поговорил с водителями и агрегатором, чтобы понять, что произошло, а также узнали, как ездить дешевле.

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