«Цены офигевшие»: стоимость такси резко выросла в Новосибирске утром в понедельник

Утром 29 мая в Новосибирске резко выросли цены на такси. Об этом НГС сообщила читательница Екатерина.

— Цены офигевшие. Обычно за такое же расстояние я плачу около 200, — рассказала НГС девушка и прислала скриншот из приложения. Из него следует, что поездка от Лермонтова до центра стоит 320 рублей.