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«Таксисты тоже люди, хотят отдохнуть»: в Новосибирске выросли цены на такси — как ездить дешевле

Повышение, по словам пассажиров, произошло на 50–100 рублей

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Цена увеличилась, по словам новосибирцев, как на короткие, так и на длинные поездки

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В Новосибирске с приходом тепла выросла и цена на поездки в такси — несколько читателей НГС пожаловались на серьезный рост тарифов. НГС поговорил с водителями и агрегатором, чтобы понять, что произошло, а также узнали, как ездить дешевле.

«Даже зимой было дешевле»

Новосибирцы заметили рост цен на такси примерно две недели назад. И до сих пор поездки стоят, по их словам, немало.

— Даже зимой утром моя поездка стоила около 380 рублей, было дешевле. Сейчас — 420–450 рублей. За такую цену ездить, конечно, не станешь, — отметила читательница НГС Александра.

Другая жительница Новосибирска пожаловалась, что 10-минутная поездка от железнодорожного вокзала в центр города обошлась ей больше чем в 500 рублей.

В среднем, по словам читателей, стоимость выросла на 50–100 рублей, или на 10–20%, как на короткие поездки, так и на длинные.

Почему повысилась цена

Водители такси расходятся во мнении — действительно ли произошло такое повышение, как ощутили пассажиры.

— Сервис какую хочет цену, такую и ставит. Его фиг разгадаешь, — пожимает плечами таксист Анатолий. — Может, она в отдельные дни и подрастает, потому что таксисты тоже люди, хотят отдохнуть. Кто-то в отпуск уезжает, кто-то на даче дела делает. Да из-за дефицита и может повышаться, но не критически.

Таксист Павел считает, что цены остались на уровне зимы.

— Как было, так и осталось. Утром, вечером выше, да. Доходит и до 400–500 рублей за небольшое расстояние. Но ты всё равно его едешь час, так что мы не особо-то и зарабатываем, — отметил Павел.

Что говорят в «Яндекс.Такси»

Агрегатор утверждает, что ничего не менял в ценообразовании.

— Тарифы, из которых складывается цена всей поездки, — стоимость 1 км и 1 минуты — в Новосибирске не менялись. Однако стоит учитывать, что на итоговую цену влияют не только тарифы, но и другие факторы: например, объем спроса на поездки, количество свободных машин на линии, расстояние и длительность поездки, — объяснили корреспонденту НГС в «Яндекс.Такси».

Влияет на цену и количество водителей.

— Из-за разницы количества доступных водителей и желающих поехать на такси, от дорожных и погодных условий стоимость поездки по одному и тому же маршруту может отличаться, — подчеркнули в сервисе.

Как сэкономить на поездках

Водители советуют тем, кто хочет экономить, выбирать точки не во дворах, а на основных улицах, а также игнорировать часы пик.

— Пробки как были, так и есть. Утром примерно с 07:30 до 09:30, вечером — с 17:00 до 19:00, — привел диапазон увеличенной цены водитель такси Павел.

В «Яндекс.Такси» также объяснили, как ездить дешевле.

— В «Яндекс.Go» есть технологии, которые позволяют сэкономить при поездках на такси даже в период повышенного спроса. Например, алгоритм может предложить чуть дольше подождать автомобиль. Также, если точка назначения находится в глубине двора или водителю нужно долго искать разворот, чтобы до нее добраться, «Яндекс Go» предложит выйти из машины пораньше и пройтись пешком несколько минут, — отметили в сервисе.

В середине марта в России устроили бунт столичные водители «Яндекс.Такси» из-за изменившихся условий работы. В Новосибирске таксисты работают по новым правилам уже около года. Мы поговорили с ними о том, что их не устраивает в изменениях, как это сказалось на заработке и на пассажирах.

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