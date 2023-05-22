«Таксисты тоже люди, хотят отдохнуть»: в Новосибирске выросли цены на такси — как ездить дешевле

В Новосибирске с приходом тепла выросла и цена на поездки в такси — несколько читателей НГС пожаловались на серьезный рост тарифов. НГС поговорил с водителями и агрегатором, чтобы понять, что произошло, а также узнали, как ездить дешевле.
«Даже зимой было дешевле»
Новосибирцы заметили рост цен на такси примерно две недели назад. И до сих пор поездки стоят, по их словам, немало.
— Даже зимой утром моя поездка стоила около 380 рублей, было дешевле. Сейчас — 420–450 рублей. За такую цену ездить, конечно, не станешь, — отметила читательница НГС Александра.
Другая жительница Новосибирска пожаловалась, что
В среднем, по словам читателей, стоимость выросла на 50–100 рублей, или на
Почему повысилась цена
Водители такси расходятся во мнении — действительно ли произошло такое повышение, как ощутили пассажиры.
— Сервис какую хочет цену, такую и ставит. Его фиг разгадаешь, — пожимает плечами таксист Анатолий. — Может, она в отдельные дни и подрастает, потому что таксисты тоже люди, хотят отдохнуть. Кто-то в отпуск уезжает, кто-то на даче дела делает. Да из-за дефицита и может повышаться, но не критически.
Таксист Павел считает, что цены остались на уровне зимы.
— Как было, так и осталось. Утром, вечером выше, да. Доходит и до 400–500 рублей за небольшое расстояние. Но ты всё равно его едешь час, так что мы не особо-то и зарабатываем, — отметил Павел.
Что говорят в «Яндекс.Такси»
Агрегатор утверждает, что ничего не менял в ценообразовании.
— Тарифы, из которых складывается цена всей поездки, — стоимость
Влияет на цену и количество водителей.
— Из-за разницы количества доступных водителей и желающих поехать на такси, от дорожных и погодных условий стоимость поездки по одному и тому же маршруту может отличаться, — подчеркнули в сервисе.
Как сэкономить на поездках
Водители советуют тем, кто хочет экономить, выбирать точки не во дворах, а на основных улицах, а также игнорировать часы пик.
— Пробки как были, так и есть. Утром примерно с 07:30 до 09:30, вечером — с 17:00 до 19:00, — привел диапазон увеличенной цены водитель такси Павел.
В «Яндекс.Такси» также объяснили, как ездить дешевле.
— В «Яндекс.Go» есть технологии, которые позволяют сэкономить при поездках на такси даже в период повышенного спроса. Например, алгоритм может предложить чуть дольше подождать автомобиль. Также, если точка назначения находится в глубине двора или водителю нужно долго искать разворот, чтобы до нее добраться, «Яндекс Go» предложит выйти из машины пораньше и пройтись пешком несколько минут, — отметили в сервисе.
В середине марта в России устроили бунт столичные водители «Яндекс.Такси» из-за изменившихся условий работы. В Новосибирске таксисты работают по новым правилам уже около года. Мы поговорили с ними о том, что их не устраивает в изменениях, как это сказалось на заработке и на пассажирах.