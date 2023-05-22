«Таксисты тоже люди, хотят отдохнуть»: в Новосибирске выросли цены на такси — как ездить дешевле

«Даже зимой было дешевле»

Новосибирцы заметили рост цен на такси примерно две недели назад. И до сих пор поездки стоят, по их словам, немало.

— Даже зимой утром моя поездка стоила около 380 рублей, было дешевле. Сейчас — 420–450 рублей. За такую цену ездить, конечно, не станешь, — отметила читательница НГС Александра.