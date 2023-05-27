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Центр Новосибирска на два дня перекроют из-за полумарафона «ЗаБег.РФ» — полный список улиц

Ограничения продлятся с 3 по 4 июня. На некоторых улицах временно запретят парковку

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Полумарафон «ЗаБег.рф» пройдет по всей России

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3 и 4 июня в Новосибирске перекроют улицы для проведения полумарафона «ЗаБег.РФ». Соответствующее постановление за подписью градоначальника Анатолия Локтя опубликовано на сайте правовой информации мэрии.

Ограничения будут действовать с 06:00 3 июня по 23:00 4 июня, перекроют следующие участки улиц Новосибирска:

— от Кирова, 27 до Кирова, 2;

— Кирова от Восхода до Каменской;

— Сакко и Ванцетти на участке от Кирова до Московской;

— Шевченко на участке от Кирова до Московской;

— внутриквартальные проезды на Кирова;

— Каменская на участке от Октябрьской магистрали до Орджоникидзе;

— Коммунистическая от Каменской до Семьи Шамшиных;

— Октябрьская от Каменской до Семьи Шамшиных;

— Чаплыгина от здания 119а до Серебренниковской;

— Горького от Серебренниковской до Семьи Шамшиных;

— Щетинкина от Серебренниковской до Каменской;

— Депутатская от Серебренниковской до Семьи Шамшиных;

— Октябрьская магистраль от Каменской до Серебренниковской и от Ипподромской до Октябрьской магистрали, 4;

— Маковского от ул. Кирова до Нижегородской;

— Садовая от дома № 48 до Кирова и до Сакко и Ванцетти;

— Сакко и Ванцетти от Кирова до Нижегородской.

Год назад в Новосибирске в полумарафоне «ЗаБег.РФ» приняли участие тысячи спортсменов, и среди них были те, кто, несмотря на жару +28 и тяжелый физический труд, получился замечательно на фотографиях. Лучшие фото с забега.

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Полумарафон ЗаБег.РФЗабег.рфСпортПерекрытие улиц
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