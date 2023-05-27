Центр Новосибирска на два дня перекроют из-за полумарафона «ЗаБег.РФ» — полный список улиц

3 и 4 июня в Новосибирске перекроют улицы для проведения полумарафона «ЗаБег.РФ». Соответствующее постановление за подписью градоначальника Анатолия Локтя опубликовано на сайте правовой информации мэрии.
Ограничения будут действовать с 06:00 3 июня по 23:00 4 июня, перекроют следующие участки улиц Новосибирска:
— от Кирова, 27 до Кирова, 2;
— Кирова от Восхода до Каменской;
— Сакко и Ванцетти на участке от Кирова до Московской;
— Шевченко на участке от Кирова до Московской;
— внутриквартальные проезды на Кирова;
— Каменская на участке от Октябрьской магистрали до Орджоникидзе;
— Коммунистическая от Каменской до Семьи Шамшиных;
— Октябрьская от Каменской до Семьи Шамшиных;
— Чаплыгина от здания 119а до Серебренниковской;
— Горького от Серебренниковской до Семьи Шамшиных;
— Щетинкина от Серебренниковской до Каменской;
— Депутатская от Серебренниковской до Семьи Шамшиных;
— Октябрьская магистраль от Каменской до Серебренниковской и от Ипподромской до Октябрьской магистрали, 4;
— Маковского от ул. Кирова до Нижегородской;
— Садовая от дома
— Сакко и Ванцетти от Кирова до Нижегородской.
Год назад в Новосибирске в полумарафоне «ЗаБег.РФ» приняли участие тысячи спортсменов, и среди них были те, кто, несмотря на жару +28 и тяжелый физический труд, получился замечательно на фотографиях. Лучшие фото с забега.