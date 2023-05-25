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Эксперт новосибирского ТУАД получил взятку в 200 тысяч рублей — деньги заберет государство

Решение вынес суд в Карасукском районе

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Эксперт подделал документы о качестве ремонта

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С бывшего эксперта Территориального управления автомобильных дорог Новосибирской области взыщут 200 тысяч рублей. Он получил эти деньги в качестве взятки за то, что внес ложные сведения в документы.

Как сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, ранее бывшего эксперта отдела качества ГКУ НСО «Территориальное управление автомобильных дорог» признали виновным в получении взятки (часть 5 статьи 290 УК РФ). Он внес ложные сведения в документы о качестве асфальтобетона, который использовали при строительстве. После этого транспортная прокуратура подала иск о взыскании этих денег в пользу Российской Федерации.

— Исковые требования прокурора о применении последствий недействительности ничтожной сделки и взыскании с должностного лица в доход Российской Федерации денежных средств в размере 200 тысяч рублей судом удовлетворены, — сообщили в транспортной прокуратуре.

Решение суда вступило в законную силу. Исполнение находится на контроле прокуратуры.

В прошлом году Карасукский районный суд вынес приговор эксперту Территориального управления автомобильных дорог, ее признали виновной в получении взятки.

Также год назад гособвинитель запросил семь с половиной лет колонии брату экс-главы ТУАД, его считают посредником при передаче взяток. Еще одним фигурантом скандала в дорожной отрасли стал замминистра транспорта Новосибирской области, его обвинили в особо крупной растрате.

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