Эксперт новосибирского ТУАД получил взятку в 200 тысяч рублей — деньги заберет государство

С бывшего эксперта Территориального управления автомобильных дорог Новосибирской области взыщут 200 тысяч рублей. Он получил эти деньги в качестве взятки за то, что внес ложные сведения в документы.
Как сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, ранее бывшего эксперта отдела качества ГКУ НСО «Территориальное управление автомобильных дорог» признали виновным в получении взятки (часть 5 статьи 290 УК РФ). Он внес ложные сведения в документы о качестве асфальтобетона, который использовали при строительстве. После этого транспортная прокуратура подала иск о взыскании этих денег в пользу Российской Федерации.
— Исковые требования прокурора о применении последствий недействительности ничтожной сделки и взыскании с должностного лица в доход Российской Федерации денежных средств в размере 200 тысяч рублей судом удовлетворены, — сообщили в транспортной прокуратуре.
Решение суда вступило в законную силу. Исполнение находится на контроле прокуратуры.
В прошлом году Карасукский районный суд вынес приговор эксперту Территориального управления автомобильных дорог, ее признали виновной в получении взятки.
Также год назад гособвинитель запросил семь с половиной лет колонии брату экс-главы ТУАД, его считают посредником при передаче взяток. Еще одним фигурантом скандала в дорожной отрасли стал замминистра транспорта Новосибирской области, его обвинили в особо крупной растрате.