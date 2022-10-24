Дело о взятках в ТУАД: прокуратура потребовала
7,5 года колонии и штраф в 10 миллионов для фигуранта
Наказание запросили для Игоря Листопада — брата экс-главы ТУАД Михаила Чуманова
В Новосибирске гособвинитель запросил семь с половиной лет колонии для Игоря Листопада — брата экс-главы Территориального управления автомобильных дорог (ТУАД) Михаила Чуманова. Следствие считает, что Листопад был посредником при передаче взяток Чуманову.
По информации сайта Железнодорожного районного суда, 24 октября состоялись прения сторон по делу Игоря Листопада. Его обвиняют по
Гособвинитель потребовал признать Листопада виновным в преступлении и отправить в колонию строгого режима, в также оштрафовать на 10 миллионов рублей.
— Сторона защиты просила обвиняемого оправдать в связи с отсутствием в его действиях состава преступления, — говорится в сообщении суда.
Суд удалился в совещательную комнату для подготовки приговора.
Игоря Листопада силовики задержали 23 декабря 2020 года. По версии следствия, его брат Чуманов брал взятки с подрядчиков дорожного строительства «за общее покровительство». Позже в дело добавились обвинения в мошенничестве.
Впоследствии еще одним фигурантом громкого скандала в дорожной отрасли стал замминистра транспорта Новосибирской области Сергей Ставицкий. Его обвинили в преступной связи с Чумановым и особо крупной растрате. Дело Чуманова и Ставицкого продолжают рассматривать в Ленинском суде Новосибирска.