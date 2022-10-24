Дело о взятках в ТУАД: прокуратура потребовала 7,5 года колонии и штраф в 10 миллионов для фигуранта

Впоследствии еще одним фигурантом громкого скандала в дорожной отрасли стал замминистра транспорта Новосибирской области Сергей Ставицкий. Его обвинили в преступной связи с Чумановым и особо крупной растрате. Дело Чуманова и Ставицкого продолжают рассматривать в Ленинском суде Новосибирска.

