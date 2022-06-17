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Суд в Новосибирске оштрафовал эксперта ТУАД на 350 тысяч за взятку в 500 тысяч

Кроме того, обвиняемой дали условный срок

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Эксперт подделывала документы о качестве ремонта дорог

Эксперт подделывала документы о качестве ремонта дорог

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Карасукский районный суд вынес обвинительный приговор эксперту Территориального управления автомобильных дорог Новосибирской области. Ее признали виновной в получении взятки.

Как рассказали в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре, в суде установили, что осенью 2020 года эксперт учреждения вместе с еще одним сотрудником получила взятку от строительных организаций. Общая сумма взятки — более полумиллиона рублей.

— За совершение в интересах юридических лиц незаконных действий, связанных с внесением в официальную документацию недостоверных сведений о качестве асфальтобетона, — пояснили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

То есть обвиняемые знали о не соответствующих требованиям дорогах в Новосибирской области, но вместо исправления проблемы взяли деньги от подрядчика.

Обвиняемая сотрудничала со следствием и рассказала о других «соучастниках преступлений». Суд признал женщину виновной по п. «а, в» ч. 5 ст. 290, ч. 3 ст. 290 УК РФ и назначил ей 4 года и 6 месяцев условно и штраф в размере 350 тысяч.

В ТУАД по НСО не комментируют ситуацию с уголовным делом.

Дело второго фигуранта ещё рассматривают. Дела на экспертов завели в мае 2021 года, тогда же прошли обыски.

Первый арест в ТУАД произошел 23 декабря 2020 года, тогда был задержан начальник управления Михаил Чуманов. Его подозревают во взятках на сумму 5,1 миллиона рублей. Дорожник предлагал свое покровительство за деньги — помогал выигрывать тендеры и закрывал глаза на нарушения. Вместе с Чумановым арестовали его брата Игоря Листопада.

Спустя три месяца после ареста начальника ТУАД задержали главу управления дорог, заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Сергея Ставицкого. Как оказалось, именно ему Чуманов предлагал свое покровительство. В доме у Ставицкого при обыске обнаружили пачки денег. Параллельно с ними следователи проверяют еще несколько человек, в том числе Самира Асадуллаева и Сергея Илюшина. Они оба имеют отношение к дорожному строительству: Самир Асадуллаев — это экс-совладелец компании «Бастион», а Сергей Илюшин работает директором по эксплуатации и содержанию дорог ОАО «Новосибирскавтодор». Ему была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, сейчас он находится под подпиской о невыезде. Всю схему и хронологию мы собрали для вас в одном материале с инфографикой.

Обновлено: как уточнили в Следственном комитете региона, осужденная вносила ложные сведения в протоколы проведенных испытаний асфальтобетонных образцов.

— При этом результаты проведенных исследований выявили несоответствие асфальтобетонных образцов специальным требованиям, которые они обязаны были внести в протоколы проведенных испытаний с указанием в них соответствующих заключений. Действия фигурантов обеспечили необоснованное подписание актов о приемке выполненных работ и справок о стоимости таких работ, а также их оплату, — рассказали следователи.

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