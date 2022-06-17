Суд в Новосибирске оштрафовал эксперта ТУАД на 350 тысяч за взятку в 500 тысяч

То есть обвиняемые знали о не соответствующих требованиям дорогах в Новосибирской области, но вместо исправления проблемы взяли деньги от подрядчика.



Обвиняемая сотрудничала со следствием и рассказала о других «соучастниках преступлений». Суд признал женщину виновной по п. «а , в» ч. 5 с т. 29 0, ч. 3 с т. 29 0 УК РФ и назначил ей 4 года и 6 месяцев условно и штраф в размере 350 тысяч.