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Пьяный водитель «Ниссана» врезался в маршрутку в Новосибирске — двух пострадавших увезли в больницу

В результате ДТП пострадали пассажиры маршрутки: женщина и подросток

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Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и двигался на автомобиле без водительского удостоверения

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Днем 23 мая в Новосибирске пьяный водитель автомобиля «Ниссан-Тино» устроил ДТП с маршруткой. Как сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирску, в результате аварии есть пострадавшие.

По информации ведомства, ДТП произошло в 14:45 вблизи дома № 156 по улице Автогенной в Октябрьском районе Новосибирска. 30-летний водитель автомобиля «Ниссан-Тино» ехал по улице Никитина со стороны Есенина, после чего столкнулся с «Газелью». Отмечается, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и двигался на автомобиле без водительского удостоверения.

В момент ДТП в «Газели» находилось 12 пассажиров, транспортное средство выполняло маршрут № 44.

— В результате ДТП пострадали пассажиры «Газель»: женщина 1957 года рождения и несовершеннолетняя 2007 года рождения, которые доставлены в медицинское учреждение, — указано в сообщении. — В отношении водителя автомобиля «Ниссан» составлен административный протокол по ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ «Управление ТС водителем без прав или лишенным прав, находящимся в состоянии алкогольного или иного опьянения».

Отмечается, что нарушение влечет административный арест на срок от десяти до пятнадцати суток или наложение штрафа в размере 30 тысяч рублей.

В Новосибирске ночью 23 мая на пересечении улиц Кирова и Восход произошло ДТП. Ехавший по встречной полосе автомобиль врезался в KIA Rio, в результате чего последний перевернулся.

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