Пьяный водитель «Ниссана» врезался в маршрутку в Новосибирске — двух пострадавших увезли в больницу

Днем 23 мая в Новосибирске пьяный водитель автомобиля «Ниссан-Тино» устроил ДТП с маршруткой. Как сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирску, в результате аварии есть пострадавшие.
По информации ведомства, ДТП произошло в 14:45 вблизи дома
В момент ДТП в «Газели» находилось 12 пассажиров, транспортное средство выполняло маршрут
— В результате ДТП пострадали пассажиры «Газель»: женщина 1957 года рождения и несовершеннолетняя 2007 года рождения, которые доставлены в медицинское учреждение, — указано в сообщении. — В отношении водителя автомобиля «Ниссан» составлен административный протокол по
Отмечается, что нарушение влечет административный арест на срок от десяти до пятнадцати суток или наложение штрафа в размере 30 тысяч рублей.
В Новосибирске ночью 23 мая на пересечении улиц Кирова и Восход произошло ДТП. Ехавший по встречной полосе автомобиль врезался в KIA Rio, в результате чего последний перевернулся.