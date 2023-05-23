Пьяный водитель «Ниссана» врезался в маршрутку в Новосибирске — двух пострадавших увезли в больницу

По информации ведомства, ДТП произошло в 14:45 вблизи дома № 156 по улице Автогенной в Октябрьском районе Новосибирска. 30-летний водитель автомобиля «Ниссан-Тино» ехал по улице Никитина со стороны Есенина, после чего столкнулся с «Газелью». Отмечается, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и двигался на автомобиле без водительского удостоверения.

