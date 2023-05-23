freedom
СЕЙЧАС +22°С
Пробки 5/10
usd 79.94
eur 86.50
Тема дняПерекрытие возле элитного ЖК MilkHouse
Все новости
Все новости

Автомобиль перевернулся вблизи станции метро «Золотая Нива» — видео

На месте аварии находится пожарная машина

846

Место ДТП попало на видео

Поделиться

Вечером 23 мая в Новосибирске произошло ДТП на улице Кошурникова. По информации телеграм-канала «Новосибирск с огоньком», на участке дороги перевернулся автомобиль. Место ДТП попало на видео.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
На месте аварии находится пожарная машина

— Очевидцы сообщают, что водитель не пострадал, вылез из машины самостоятельно, — указано в сообщении.

После аварии на участке дороги образовалась пробка

После аварии на участке дороги образовалась пробка

Поделиться

Информация о ДТП появилась на сайте 2ГИС. По данным сервиса, авария произошла вблизи станции метро «Золотая Нива». После аварии на участке дороги образовалась пробка.

НГС обратился в пресс-службу ГУ МЧС России по Новосибирской области с просьбой прокомментировать ситуацию. В ведомстве сообщили, что помощь пожарных и спасателей не потребовалась. Корреспондент издания обратился в отдел пропаганды ГИБДД по Новосибирску с просьбой сообщить детали ДТП.

В Новосибирске ночью с 22 на 23 мая на пересечении улиц Кирова и Восход произошло ДТП. Ехавший по встречной полосе автомобиль врезался в KIA Rio, в результате чего последний перевернулся.

По теме

ДТПАварияПробкаСтанция метро
  • ЛАЙК1
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter