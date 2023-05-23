Автомобиль перевернулся вблизи станции метро «Золотая Нива» — видео

Вечером 23 мая в Новосибирске произошло ДТП на улице Кошурникова. По информации телеграм-канала «Новосибирск с огоньком», на участке дороги перевернулся автомобиль. Место ДТП попало на видео.
— Очевидцы сообщают, что водитель не пострадал, вылез из машины самостоятельно, — указано в сообщении.
Информация о ДТП появилась на сайте 2ГИС. По данным сервиса, авария произошла вблизи станции метро «Золотая Нива». После аварии на участке дороги образовалась пробка.
НГС обратился в пресс-службу ГУ МЧС России по Новосибирской области с просьбой прокомментировать ситуацию. В ведомстве сообщили, что помощь пожарных и спасателей не потребовалась. Корреспондент издания обратился в отдел пропаганды ГИБДД по Новосибирску с просьбой сообщить детали ДТП.
В Новосибирске ночью с 22 на 23 мая на пересечении улиц Кирова и Восход произошло ДТП. Ехавший по встречной полосе автомобиль врезался в KIA Rio, в результате чего последний перевернулся.