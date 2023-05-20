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Проблема

«Хрустик должен спешиваться!»: велокурьер угодил под колеса Hyundai на пешеходном переходе — кто в этом виноват

Курьер пытался маневрировать, но уйти от столкновения с иномаркой так и не смог

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Велосипедист пытался уйти от столкновения, но это его не спасло

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Обсуждения ДТП приобретают особенный накал, если один из участников аварии использовал двухколесный транспорт. Значительная часть автолюбителей уверена, что мотоциклистам и велосипедистам на дорогах общего пользования не место и если уж столкновение произошло, виноват в нем тот, у кого колес меньше. Вместе с автоюристом Марией Соловьевой НГС изучил видео столкновения велокурьера и Hyundai Solaris и выяснил, кто из них виноват и кого накажут.

Эта авария произошла на углу Писарева и Красного проспекта еще 10 мая, около половины 10 вечера. В объектив видеорегистратора попала на первый взгляд банальная сцена. Курьер спешит поскорее доставить заказ и даже не думает слезть с велосипеда на пешеходном переходе. В этот момент водитель хэтчбека тоже куда-то очень торопится — в результате разъехаться два участника дорожного движения уже не успевают.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: «АСТ-54»

— Летит в поток и выскакивает перед машиной на расстоянии 1 метра. У «саляры» перекрыт кругозор, машина справа едет, и он тоже едет. Но лесапедист решил брать на таран! — ерничает в обсуждении видео в паблике «АСТ-54» пользователь Александр П. (орфография оригинала сохранена. — Прим. ред.).

— С такой внимательностью Solaris в следующий раз трамвай не заметит, — не согласен еще один комментатор Александр Ш.

Большинство комментаторов сходятся: нарушили, конечно, оба, но велосипедист неправ как-то по умолчанию. Совсем другого мнения придерживается автоюрист.

— Несмотря на то, что велосипедист в нарушение правил не спешился (за это, в соответствии со статьей 12.29 КоАП РФ, предусмотрен штраф 800 рублей), неправ водитель автомобиля, — говорит Мария Соловьева. — При повороте налево он не убедился в безопасности маневра и не снизил скорость перед пешеходным переходом.

По словам Марии Соловьевой, велосипедист явно был в зоне видимости водителя Solaris. Кроме того, момент столкновения — почти на середине дороги, когда велосипедист уже пересек проезжую часть.

По словам Марии Соловьевой, 18 апреля 2022 года был издан указ № 145 (о совершенствовании организации дорожного движения), в соответствии с которым велосипедисты больше не обязаны спешиваться, только снижать скорость. Но в ПДД эти изменения не внесли, и велосипедисты по-прежнему обязаны идти по «зебре» так же, как и пешеходы.

Ранее НГС писал о том, как на узкой улице сошлись Lexus, который ехал по встречке, и его «учитель». Автоюрист объяснила, что грозит им обоим.

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