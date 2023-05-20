«Хрустик должен спешиваться!»: велокурьер угодил под колеса Hyundai на пешеходном переходе — кто в этом виноват

Обсуждения ДТП приобретают особенный накал, если один из участников аварии использовал двухколесный транспорт. Значительная часть автолюбителей уверена, что мотоциклистам и велосипедистам на дорогах общего пользования не место и если уж столкновение произошло, виноват в нем тот, у кого колес меньше. Вместе с автоюристом Марией Соловьевой НГС изучил видео столкновения велокурьера и Hyundai Solaris и выяснил, кто из них виноват и кого накажут.