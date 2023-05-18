Время бесплатной стоянки на городских парковках Красного проспекта сократится в два раза

Рядом с Красным проспектом всё равно есть улочки и стоянки, где можно бросить машину бесплатно. Некоторые из этих мест мало знакомы широкому зрителю, поэтому НГС подсказывает водителям 10 локаций, где всегда можно найти свободное место с высокой долей вероятности.

