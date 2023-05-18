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Тема дняВремя бесплатной стоянки на Красном сократят
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Время бесплатной стоянки на городских парковках Красного проспекта сократится в два раза

Новые правила начнут действовать с 20 июня

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Платные парковки начали работать в Новосибирске в 2020 году

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С 20 июня в Новосибирске изменится режим работы муниципальных парковок — на части площадок время бесплатного нахождения сократится до 15 минут. Сообщение об этом появилось в официальном телеграм-канале мэрии.

На 15 минут бесплатно можно будет оставлять авто на парковках по адресам:

• Красный проспект, 18;

• Красный проспект, 25;

• Красный проспект, 38;

• Красный проспект, 65;

• Красный проспект, 66/59;

• Красный проспект, 68;

• Красный проспект, 77;

• Красный проспект, 86/77б, к. 1;

• Красный проспект, 90, 92, 94;

• Красный проспект, 159.

Сейчас время бесплатного нахождения на парковках составляет 30 минут.

Кроме того, стоянка на плоскостных парковках по адресам Красный проспект, 165, Гоголя, 18 и Орджоникидзе, 18б будет платной с момента въезда.

Режим работы парковок: с 7 до 22 часов, все дни недели, кроме воскресенья и праздничных дней, — платно. Для плоскостных парковок: круглосуточно, ежедневно — платно.

Рядом с Красным проспектом всё равно есть улочки и стоянки, где можно бросить машину бесплатно. Некоторые из этих мест мало знакомы широкому зрителю, поэтому НГС подсказывает водителям 10 локаций, где всегда можно найти свободное место с высокой долей вероятности.

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