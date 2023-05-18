Время бесплатной стоянки на городских парковках Красного проспекта сократится в два раза

С 20 июня в Новосибирске изменится режим работы муниципальных парковок — на части площадок время бесплатного нахождения сократится до 15 минут. Сообщение об этом появилось в официальном телеграм-канале мэрии.
На 15 минут бесплатно можно будет оставлять авто на парковках по адресам:
• Красный проспект, 18;
• Красный проспект, 25;
• Красный проспект, 38;
• Красный проспект, 65;
• Красный проспект, 66/59;
• Красный проспект, 68;
• Красный проспект, 77;
• Красный проспект, 86/77б, к. 1;
• Красный проспект, 90, 92, 94;
• Красный проспект, 159.
Сейчас время бесплатного нахождения на парковках составляет 30 минут.
Кроме того, стоянка на плоскостных парковках по адресам Красный проспект, 165, Гоголя, 18 и Орджоникидзе, 18б будет платной с момента въезда.
Режим работы парковок: с 7 до 22 часов, все дни недели, кроме воскресенья и праздничных дней, — платно. Для плоскостных парковок: круглосуточно, ежедневно — платно.
Рядом с Красным проспектом всё равно есть улочки и стоянки, где можно бросить машину бесплатно. Некоторые из этих мест мало знакомы широкому зрителю, поэтому НГС подсказывает водителям 10 локаций, где всегда можно найти свободное место с высокой долей вероятности.