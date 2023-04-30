Названы подробности ДТП с мотоциклистом — он столкнулся с двумя «Ниссанами» на Красном проспекте

Как сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирску, авария произошла в 18:50 вблизи дома № 98 на улице Красный проспект. 25-летний водитель автомобиля «Ниссан-Марч» ехал по Красному проспекту в сторону площади Калинина и при развороте не предоставил преимущество.

