freedom
СЕЙЧАС +1°С
Пробки 1/10
usd 80.51
eur 88.37
Тема дняВ Новосибирске распустились первые одуванчики
Все новости
Все новости

Названы подробности ДТП с мотоциклистом — он столкнулся с двумя «Ниссанами» на Красном проспекте

В результате аварии водителя мотоцикла доставили в больницу

761

Авария произошла в 18:50 вблизи дома № 98 на улице Красный проспект

Поделиться

В ГИБДД по Новосибирску сообщили подробности дорожно-транспортного происшествия с участием мотоцикла. Транспортное средство столкнулось с двумя автомобилями на Красном проспекте.

Как сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирску, авария произошла в 18:50 вблизи дома № 98 на улице Красный проспект. 25-летний водитель автомобиля «Ниссан-Марч» ехал по Красному проспекту в сторону площади Калинина и при развороте не предоставил преимущество.

Машина столкнулась с мотоциклом «Хонда», после чего мотоциклист врезался в попутный автомобиль «Ниссан-Кашкай», за рулем которого был 35-летний мужчина.

В результате аварии пострадал 32-летний водитель мотоцикла, сообщили в ведомстве. Его с различными травмами доставили в лечебное учреждение.

Как сообщил НГС очевидец аварии, на месте ДТП заметили пожарную машину, реанимацию и сотрудников ГИБДД. Публикуем видео с места аварии.

Несколько дней назад в Новосибирске произошло ДТП с участием «Ленд-Крузера» и пассажирского автобуса № 13. В момент столкновения в автобусе находились 30 пассажиров.

По теме

АварияМотоциклДТПКрасный проспект
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter