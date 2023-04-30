Названы подробности ДТП с мотоциклистом — он столкнулся с двумя «Ниссанами» на Красном проспекте

В ГИБДД по Новосибирску сообщили подробности дорожно-транспортного происшествия с участием мотоцикла. Транспортное средство столкнулось с двумя автомобилями на Красном проспекте.
Как сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирску, авария произошла в 18:50 вблизи дома
Машина столкнулась с мотоциклом «Хонда», после чего мотоциклист врезался в попутный автомобиль «Ниссан-Кашкай», за рулем которого был
В результате аварии пострадал
Как сообщил НГС очевидец аварии, на месте ДТП заметили пожарную машину, реанимацию и сотрудников ГИБДД. Публикуем видео с места аварии.
Несколько дней назад в Новосибирске произошло ДТП с участием «Ленд-Крузера» и пассажирского автобуса