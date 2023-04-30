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Водитель «Лексуса» пригрозил убить автомобилиста, мешавшего проехать ему по встречке

Мужчина пообещал пристрелить оппонента, потому что не хотел стоять в пробке

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Мужчина решил преподать урок наглому водителю Lexus

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Между двумя автомобилистами произошел конфликт в Заельцовском районе Новосибирска. Причиной словесной перепалки стало нежелание одного из них терять время в пробке.

Инцидент попал в объектив видеорегистратора. Водитель авто на улице Аэропорт, где на выезде на Мочищенское шоссе обычно собирается пробка, уткнулся в Lexus ES 250, который решил объехать затор по встречной полосе. Мужчина не давал возможность водителю Lexus встроиться в поток, постоянно поджимая и требуя сдавать назад, чем навлек на себя гнев оппонента. Вместе с матом в его адрес полетели угрозы.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
Судя по видео, урок удался

Видео: "АСТ-54" / Vk.com

— Я тебя пристрелю, — кричал водитель Lexus.

В итоге он доехал до поворота и освободил движение по полосе.

Недавно новосибирский автомобилист решил наказать агрессивного водителя громким и продолжительным звуковым сигналом. Редакция НГС разобрала ситуацию с автоюристом и выяснила, кто был неправ.

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