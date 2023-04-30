Водитель «Лексуса» пригрозил убить автомобилиста, мешавшего проехать ему по встречке

Между двумя автомобилистами произошел конфликт в Заельцовском районе Новосибирска. Причиной словесной перепалки стало нежелание одного из них терять время в пробке.
Инцидент попал в объектив видеорегистратора. Водитель авто на улице Аэропорт, где на выезде на Мочищенское шоссе обычно собирается пробка, уткнулся в Lexus ES 250, который решил объехать затор по встречной полосе. Мужчина не давал возможность водителю Lexus встроиться в поток, постоянно поджимая и требуя сдавать назад, чем навлек на себя гнев оппонента. Вместе с матом в его адрес полетели угрозы.
— Я тебя пристрелю, — кричал водитель Lexus.
В итоге он доехал до поворота и освободил движение по полосе.
Недавно новосибирский автомобилист решил наказать агрессивного водителя громким и продолжительным звуковым сигналом. Редакция НГС разобрала ситуацию с автоюристом и выяснила, кто был неправ.