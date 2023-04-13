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Пешеходный мост рухнул на проезжавший автомобиль в Новосибирске — водитель добился компенсации

Он сумел доказать, что в случившемся виноват подрядчик, который ремонтировал мост

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У строительной компании еще есть возможность обжаловать вынесенное судебное решение

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Новосибирец в суде взыскал 108,5 тысячи рублей с подрядчика, ремонтировавшего пешеходный мост на улице Ипподромской в Новосибирске. На автомобиль истца упали элементы бетонного перекрытия, и он доказал, что виновато в этом Строительное управление «Сибстрой».

— Имело место событие — падение частей бетонного перекрытия с пешеходного моста на автомобиль истца, двигавшийся по ул. Ипподромской под пешеходным мостом, которое произошло в результате ненадлежащего проведения строительных работ по демонтажу плит лотка пешеходного моста сотрудниками ООО СУ «СибСтрой», с нарушением техники безопасности, — следует из материалов дела.

Согласно решению суда Центрального районного суда Новосибирска, «СибСтрою» предстоит заплатить новосибирцу 108,5 тысячи рублей, в эту сумму вошли компенсация ущерба автомобилю, расходы на юристов, экспертизу и госпошлина.

Согласно информации «Контур.Фокус», СУ «Сибстрой» принадлежит Елене Замановой, директор фирмы — Кирилл Пономаренко. На конец 2021 года «Сибстрой» указал выручку в 156,5 миллиона рублей, а чистую прибыль — в 3,2 миллиона.

В СУ «Сибстрой» отказались обсуждать с НГС решение суда. Сотрудник организации записал номер журналиста, сообщив, что «руководство перезвонит, если захочет». В случае получения обратной связи материал будет дополнен.

В марте 250 тысяч рублей отсудил у РЖД и «Новосибирского стрелочного завода» новосибирец. У него возникло профессиональное заболевание, но работодатель отказался платить компенсацию.

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