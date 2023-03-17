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250 тысяч рублей отсудил у РЖД и «Новосибирского стрелочного завода» новосибирец

У него возникло профессиональное заболевание, но работодатель отказался платить компенсацию

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Вредные факторы производства привели к ухудшению здоровья сибиряка

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Суд в Новосибирске постановил заплатить 250 тысяч рублей сотруднику «Новосибирского стрелочного завода». Ответчиками выступали непосредственно работодатель и АО «РДЖ», добровольно они не возмещали вред здоровью из-за вредных условий производства.

— У заявителя ввиду продолжительной работы в условиях воздействия вредных производственных факторов (длительное воздействие химических веществ, обладающих токсическим действием) возникло профессиональное заболевание. В силу закона работодатель обязан возместить работнику моральный вред, причиненный в связи с профессиональным заболеванием, однако организации соответствующих выплат гражданину не производили, — сообщили НГС в Новосибирской транспортной прокуратуре.

С иском в защиту заводчанина выступил надзорный орган, в результате рассмотрения дела суд постановил взыскать с ответчиков в общей сумме 250 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Решение суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано сторонами.

НГС направил запрос в АО «РЖД» и «Новосибирский стрелочный завод» с просьбой прокомментировать тяжбу с заводчанином.

Ранее в Новосибирске завершили расследование уголовного дело начальника Западно-Сибирской дирекции по эксплуатации зданий и сооружений (филиал РЖД) Николая Половых. Его подозревают в халатности, которая привела к ущербу 83,6 миллиона рублей.

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