250 тысяч рублей отсудил у РЖД и «Новосибирского стрелочного завода» новосибирец

Суд в Новосибирске постановил заплатить 250 тысяч рублей сотруднику «Новосибирского стрелочного завода». Ответчиками выступали непосредственно работодатель и АО «РДЖ», добровольно они не возмещали вред здоровью из-за вредных условий производства.
— У заявителя ввиду продолжительной работы в условиях воздействия вредных производственных факторов (длительное воздействие химических веществ, обладающих токсическим действием) возникло профессиональное заболевание. В силу закона работодатель обязан возместить работнику моральный вред, причиненный в связи с профессиональным заболеванием, однако организации соответствующих выплат гражданину не производили, — сообщили НГС в Новосибирской транспортной прокуратуре.
С иском в защиту заводчанина выступил надзорный орган, в результате рассмотрения дела суд постановил взыскать с ответчиков в общей сумме 250 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Решение суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано сторонами.
НГС направил запрос в АО «РЖД» и «Новосибирский стрелочный завод» с просьбой прокомментировать тяжбу с заводчанином.
Ранее в Новосибирске завершили расследование уголовного дело начальника Западно-Сибирской дирекции по эксплуатации зданий и сооружений (филиал РЖД) Николая Половых. Его подозревают в халатности, которая привела к ущербу 83,6 миллиона рублей.