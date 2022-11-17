Директор филиала РЖД пойдет под суд в Новосибирске за халатность

В Новосибирске завершили расследование уголовного дело начальника Западно-Сибирской дирекции по эксплуатации зданий и сооружений (филиал РЖД) Николая Половых. Его подозревают в халатности, которая привели к ущербу 83,6 миллиона рублей.
По данным следствия, в 2013 году предприятие заключило договор с компанией «ПромСтройСервис» на оказание транспортных услуг.
— Фигурант должного контроля за выполнением договорных обязательств организацией не осуществлял, вследствие чего транспортной компании в лице Западно-Сибирской железной дороги был причинен особо крупный ущерб на сумму свыше 83,6 миллиона рублей, — сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального Следственного управления на транспорте Следственного комитета России.
По данным Управления на транспорте МВД России по Сибирскому Федеральному округу, что две организации заключили договор о перевозке грузов различными транспортными средствами. По истечении договора исполнитель должен был выплатить денежные средства или инвестировать в обновление автопарка. С 2014 года исполнитель этого не делал. А заказчик не пытался взыскать деньги за ущерб или расторгнуть контракт.
— Таким образом, в результате ненадлежащего исполнения фигурантом своих должностных обязанностей транспортному предприятию был причинен особо крупный ущерб на сумму свыше 83,6 млн рублей, поскольку государственное предприятие безвозвратно лишилось возможности обновить парк транспортных средств, — сообщает сайт МВД РФ по СФО.
Николая Половых обвиняют в халатности, повлекшей причинение особо крупного ущерба и нарушения прав и законных интересов организаций и государства. Обвиняемый не признал вину.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу.
Накануне, 16 ноября, прошли обыски в здании муниципального предприятия «МЕТРО МиР». Позже стало известно, что в рамках уголовного дела задержали руководителя организации Александра Мысика. Ущерб от превышения должностных полномочий мог составить 359 миллионов рублей.