Директор филиала РЖД пойдет под суд в Новосибирске за халатность

Накануне, 16 ноября, прошли обыски в здании муниципального предприятия «МЕТРО МиР». Позже стало известно, что в рамках уголовного дела задержали руководителя организации Александра Мысика. Ущерб от превышения должностных полномочий мог составить 359 миллионов рублей.