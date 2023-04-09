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В центре Новосибирска на две недели перекрыли участок на улице Коммунистической

Движение запустят 21 апреля

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Ограничения связаны с аварийным ремонтом теплотрассы

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В Центральном районе Новосибирска на две недели перекрыли участок на улице Коммунистической из-за аварийного ремонта теплотрассы. Об этом сообщили в пресс-центре мэрии города.

Как сообщил читатель НГС, улицу Коммунистическую перерыли в двух местах и закрыли проезд на участке от Красного проспекта до улицы Советской. На месте работают сотрудники СГК.

Улицу перерыли в двух местах

Улицу перерыли в двух местах

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В пресс-центре мэрии объяснили, что ограничения движения действуют с 7 по 21 апреля. На 6 метров сузили проезжую часть на улицу Коммунистической в районе дома № 4 и на 4 метра сузили дорогу около дома № 12.

Ограничение движения связаны с аварийным ремонтом теплотрассы ООО «НТСК» (тепловая энергетическая компания).

На месте работают сотрудники СГК

На месте работают сотрудники СГК

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Водителей призывают быть внимательными на дороге, руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать правила дорожного движения.

Недавно в Новосибирской области из-за паводка перекрыли дорогу между двумя населенными пунктами.

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