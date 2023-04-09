В центре Новосибирска на две недели перекрыли участок на улице Коммунистической

В Центральном районе Новосибирска на две недели перекрыли участок на улице Коммунистической из-за аварийного ремонта теплотрассы. Об этом сообщили в пресс-центре мэрии города.
Как сообщил читатель НГС, улицу Коммунистическую перерыли в двух местах и закрыли проезд на участке от Красного проспекта до улицы Советской. На месте работают сотрудники СГК.
В пресс-центре мэрии объяснили, что ограничения движения действуют с 7 по
Ограничение движения связаны с аварийным ремонтом теплотрассы ООО «НТСК» (тепловая энергетическая компания).
Водителей призывают быть внимательными на дороге, руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать правила дорожного движения.
Недавно в Новосибирской области из-за паводка перекрыли дорогу между двумя населенными пунктами.