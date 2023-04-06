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Под Новосибирском из-за паводка перекрыли дорогу

Автодорогу закрыли в Новосибирском районе

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Информация о перекрытии появилась в официальной группе администрации Толмачевского сельсовета в соцсети «ВКонтакте»

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В Новосибирской области из-за паводковой ситуации перекрыли дорогу между двумя населенными пунктами. Ограничение ввели на автодороге от поселка Красномайского до п. Новоозёрного.

Информация о перекрытии появилась в официальной группе администрации Толмачевского сельсовета в соцсети «ВКонтакте». Отмечается, что речь идет о временном перекрытии.

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— В связи с паводковой ситуацией проезд по дороге от п. Красномайского до п. Новоозёрного временно перекрыт, — указано в сообщении.

НГС обратился в администрацию Толмачевского сельсовета во «ВКонтакте» с просьбой уточнить, на какой срок планируется ввести ограничение.

В конце марта в Новосибирской области во время паводка смыло мост. Сооружение проходило через реку Каракан вблизи поселка Факел Революции Искитимского района и села Завьялово.

ПаводокНовосибирский районПерекрытие
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