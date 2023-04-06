Под Новосибирском из-за паводка перекрыли дорогу

В Новосибирской области из-за паводковой ситуации перекрыли дорогу между двумя населенными пунктами. Ограничение ввели на автодороге от поселка Красномайского до п. Новоозёрного.
Информация о перекрытии появилась в официальной группе администрации Толмачевского сельсовета в соцсети «ВКонтакте». Отмечается, что речь идет о временном перекрытии.
— В связи с паводковой ситуацией проезд по дороге от п. Красномайского до п. Новоозёрного временно перекрыт, — указано в сообщении.
НГС обратился в администрацию Толмачевского сельсовета во «ВКонтакте» с просьбой уточнить, на какой срок планируется ввести ограничение.
В конце марта в Новосибирской области во время паводка смыло мост. Сооружение проходило через реку Каракан вблизи поселка Факел Революции Искитимского района и села Завьялово.