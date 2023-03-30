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«Отрезаны от цивилизации»: мост смыло паводком в Новосибирской области

Сооружение находится вблизи поселка Факел Революции

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Мост проходил через реку Каракан

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В Новосибирской области во время паводка смыло мост. Как сообщается в телеграм-канале «ОТС-Горсайт», сооружение проходило через реку Каракан. Переправу не успели убрать после зимы.

— Отрезаны от цивилизации. Теперь жители деревни Ерестная и села Нижнекаменка вынуждены делать крюк в 250 километров через Сузун, чтобы добраться до административного центра, — указано в сообщении.

Мостовое сооружение находится вблизи поселка Факел Революции Искитимского района Новосибирской области и села Завьялово. Как сообщал несколько лет назад НГС, мост через реку платный. «Пункт взимания платы» около переправы также указан в сервисе «Яндекс Карты».

Несколько дней назад в микрорайоне Уютном коттеджного поселка Озерного затопило Центральную аллею. К вечеру 30 марта подтопленными остаются цокольные этажи 11 таунхаусов.

ПаводокПотопИскитимский районМост
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