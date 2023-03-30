«Отрезаны от цивилизации»: мост смыло паводком в Новосибирской области

В Новосибирской области во время паводка смыло мост. Как сообщается в телеграм-канале «ОТС-Горсайт», сооружение проходило через реку Каракан. Переправу не успели убрать после зимы.
— Отрезаны от цивилизации. Теперь жители деревни Ерестная и села Нижнекаменка вынуждены делать крюк в 250 километров через Сузун, чтобы добраться до административного центра, — указано в сообщении.
Мостовое сооружение находится вблизи поселка Факел Революции Искитимского района Новосибирской области и села Завьялово. Как сообщал несколько лет назад НГС, мост через реку платный. «Пункт взимания платы» около переправы также указан в сервисе «Яндекс Карты».
Несколько дней назад в микрорайоне Уютном коттеджного поселка Озерного затопило Центральную аллею. К вечеру 30 марта подтопленными остаются цокольные этажи 11 таунхаусов.