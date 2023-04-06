В мэрии назвали сроки проверки дорог у нового ЛДС: нужно узнать, соответствуют ли они нормам

Об этом сегодня, 6 апреля, рассказал на пресс-конференции в ТАСС начальник управления автомобильных дорог мэрии Новосибирска Сергей Эпов. Он ответил на вопрос о том, когда дороги могут ввести в полноценную эксплуатацию:

— В соответствии с законодательством, объект, полностью не введенный в эксплуатацию, допускается ввести во временную, что было сделано в декабре. Но содержание дорог производилось. Зависит от решения органов экспертизы. Устойчивого прогноза дать не могу.

