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В мэрии назвали сроки проверки дорог у нового ЛДС: нужно узнать, соответствуют ли они нормам

Дороги ввели во временную эксплуатацию

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Разрешение на строительство дорог продлили до конца 2023 года

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В этом году в Новосибирске проведут экспертизу автомобильных дорог у новой ледовой арены в Кировском районе. Это необходимо для того, чтобы понять, соответствуют ли они строительным нормам.

Об этом сегодня, 6 апреля, рассказал на пресс-конференции в ТАСС начальник управления автомобильных дорог мэрии Новосибирска Сергей Эпов. Он ответил на вопрос о том, когда дороги могут ввести в полноценную эксплуатацию:

— В соответствии с законодательством, объект, полностью не введенный в эксплуатацию, допускается ввести во временную, что было сделано в декабре. Но содержание дорог производилось. Зависит от решения органов экспертизы. Устойчивого прогноза дать не могу.

Сергей Эпов уточнил, что экспертизой занимаются следственные органы. Заказчик сейчас вносит изменения в проектную документацию.

— Идут установленные законом процедуры. Сейчас сложно сказать, когда закончится. Насколько мне известно, в этом году планируется проведение строительно-технических экспертиз, которые позволят сделать заключение — по нормам дорога построена или нет, — объяснил Сергей Эпов.

Ранее в Новосибирске предъявили обвинение Александру Мысику, главе муниципального предприятия «Метро Мир». По данным следствия, с 2019 по 2021 год руководитель организовал добычу песка из карьера, который находится в протоке Оби. Этот песок использовали при строительстве дорог у ледовой арены. Так как материал не предназначен для таких целей, дороги не отвечают требованиям качества и безопасности. Разрешение на строительство дороги продлили до конца 2023 года.

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