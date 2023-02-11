Мэрия продлила разрешение на строительство дороги у нового ЛДС — оно действует до конца 2023 года

Мэрия Новосибирска выдала новое разрешение на строительство дороги к Многофункциональной ледовой арене на левом берегу города. Документ опубликован на муниципальном портале Новосибирска.
Согласно документу, разрешение на строительство автомобильной дороги от улицы Немировича-Данченко до территории нового ЛДС действует до 30 декабря 2023 года. Срок действия прошлого документа истек 4 февраля этого года.
Застройщиком новой дороги выступает ГКУ Новосибирской области «Арена». Ее возводят по проектной документации МП «МЕТРО МиР». В документах указаны кадастровые номера трех земельных участков. Все они расположены вблизи нового спортивного объекта.
Отметим, в конце 2022 года в Новосибирске арестовали руководителя муниципального предприятия «МЕТРО МиР» Александра Мыска по подозрению в нанесении многомиллионного ущерба при строительстве развязок к новому ЛДС.
По версии следствия, он дал указание добывать песок из Оби, который не соответствовал нормативам. По результатам экспертизы стало известно, что автодорогу нельзя эксплуатировать. В середине января 2023-го в отношении Мысика возбудили второе уголовное дело
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В начале февраля НГС сообщал о том, что первый матч по хоккею на новом ЛДС в Новосибирске пройдет 21 февраля. Игра состоится среди команд силовиков.