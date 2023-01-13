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Восстановление некачественной дороги к ЛДС обойдется в 300 млн рублей

При строительстве трассы использовали песок

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По словам руководителя Восточного межрегионального СУ на транспорте СКР Алексея Александрова, ряд документов во время строительства сфальсифицировали

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Восстановление подъездной дороги к строящемуся ЛДС, которую ранее признали небезопасной из-за использования при строительстве некачественных материалов, оценивается в 300 миллионов рублей. Об этом 13 января на пресс-конференции ТАСС руководитель Восточного межрегионального СУ на транспорте СКР Алексей Александров.

— Из-за того, что при строительстве использовался песок, дорогу нельзя эксплуатировать, это установила экспертиза. По нашим оценкам, для того чтобы восстановить дорогу, нужна сумма порядка 300 млн рублей, — пояснил Александров.

По словам руководителя ведомства, заключение о качестве дороги, которое позволяло бы ее эксплуатировать, так и не получено. Александров отметил, следствие установило, что несколько документов, касающихся качества песка, были фальсифицированы.

Ранее Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ сообщило, что при строительстве дороги к новому ЛДС применяли песок, из-за чего она не соответствует требованиям безопасности по проектной документации. Все подробности громкого уголовного дела можно прочитать здесь. НГС решил проверить те самые дороги возле ледового дворца. Сейчас развязка проходит дополнительную экспертизу.

НовосибирскДороги к ЛДСНекачественная дорога
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