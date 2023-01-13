Восстановление некачественной дороги к ЛДС обойдется в 300 млн рублей

Восстановление подъездной дороги к строящемуся ЛДС, которую ранее признали небезопасной из-за использования при строительстве некачественных материалов, оценивается в
— Из-за того, что при строительстве использовался песок, дорогу нельзя эксплуатировать, это установила экспертиза. По нашим оценкам, для того чтобы восстановить дорогу, нужна сумма порядка
По словам руководителя ведомства, заключение о качестве дороги, которое позволяло бы ее эксплуатировать, так и не получено. Александров отметил, следствие установило, что несколько документов, касающихся качества песка, были фальсифицированы.
Ранее Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ сообщило, что при строительстве дороги к новому ЛДС применяли песок, из-за чего она не соответствует требованиям безопасности по проектной документации. Все подробности громкого уголовного дела можно прочитать здесь. НГС решил проверить те самые дороги возле ледового дворца. Сейчас развязка проходит дополнительную экспертизу.