Новосибирец продавал иномарку через автосалон. После продажи его еще месяц разводили на деньги

Алексей Морозов договорился с автосалоном «Кристалл Моторс» о продаже его автомобиля Toyota Sienta. Процесс затянулся, но не только по объективным причинам. Уже после фактической продажи (о чем мужчина узнал позднее) Морозова всячески убеждали еще немного снизить цену. Сибиряк в итоге получил меньше денег, чем планировал, и был неоднократно обманут. О своем неприятном опыте (другим наука) он решил рассказать с помощью НГС.
«Просто водили за нос»
Супруги Морозовы из Новосибирска купили на аукционе в Японии субкомпактвэн Toyota Sienta 2018 года без пробега по России. Автомобиль решили продать, а не использовать. Объявление об этом опубликовали на популярном сайте.
— Через несколько дней мне позвонили из автосалона «Кристалл Моторс» и предложили помощь в продаже за комиссию в
В автосалоне супруги заключили с «Кристалл Моторс» агентский договор на реализацию автомобиля. В документах с одной стороны выступает Марьяна Морозова, как владелец Toyota, и ООО «Авалон» — с другой.
ООО «Авалон» зарегистрировано в январе 2014 года, генеральный директор — Антон Смотрин, единственный учредитель — Артур Шарафиддинов (ранее он же был гендиректором). Ранее Шарафиддинов был учредителем ООО «Кристалл Моторс» (ликвидировано в
— Я звонил в «Кристалл Моторс» раз в две недели, чтобы узнать, как продвигается продажа автомобиля. Мне отвечали, что интерес покупатели проявляют, но до сделки всё никак не дойдет. Спустя три месяца я решил нанести личный визит в салон, — продолжил Морозов.
В ходе переговоров с менеджером Алексей Морозов согласился продать машину дешевле, раз за 1,1 миллиона она не продается. Свои аппетиты новосибирец согласился снизить до
— В конце января мне позвонили и сказали, что покупатель найден, но он согласен на миллион. Я отказался, но меня продолжили настойчиво убеждать, что если цену не снизить, автомобиль не продастся. Порешали на том, что я на руки получу 1,05 миллиона рублей, — говорит Морозов.
Как рассказывает мужчина, его еще несколько раз уговаривали подвинуться по деньгам, уступить еще 20–30 тысяч. Договорились на выручке продавца в миллион двадцать тысяч рублей. Однако, заподозрив неладное, Морозов попросил друга позвонить по объявлению, размещенному «Кристалл Моторс». Каково же было их удивление, когда им сообщили, что машина продана!
— Это было в конце февраля уже этого года. Приехал
По словам мужчины, ему перезвонил директор автосалона и убедил скинуть еще пять тысяч рублей.
— Он говорил, что автомобиль пришлось продать дешевле, чем планировалось, и его фирма ничего не заработает на этой сделке. Попросил разделить на двоих
Всё бы ничего, но при получении документов и денег сибиряк понял, что его автомобиль продан еще месяц назад. То есть переговоры о снижении цены с ним неделями вели исключительно ради повышения комиссии салона.
— Оказалось, что меня просто за нос водили. Честно говоря, я раньше с таким количеством обмана не сталкивался, — вздыхает Морозов.
«Находили причины не давать телефон»
В конце января житель Кемерова Владислав Горбачев увидел на сайте объявлений Toyota Sienta. Мужчине как раз предстояла поездка в Новосибирск, он решил заодно увидеть автомобиль воочию.
— Приехал в автосалон «Кристалл Моторс», посмотрел, купил за миллион сто тысяч. 26 января это было, кажется. Машину на учет в ГИБДД без проблем поставил, но с электронным ПТС возникли сложности, — сказал НГС Владислав Горбачев.
Суть возникших сложностей в том, что у нового владельца машины не было выхода на предыдущего.
— В автосалоне всё время находили причины не давать мне телефон Морозовых. Говорили, что женщина всё не приезжает за деньгами за автомобиль. Делали отсылку к каким-то правилам о том, что пока продавец не получит деньги, его контакты передавать покупателю нельзя. Около месяца это длилось, пока Алексей Морозов 28 февраля сам мне в «Одноклассниках» не написал. Тогда уже мы без проблем провели все необходимые мне процедуры, — добавил Горбачев.
Позиция «Кристалл Моторс»
НГС направил запрос в автосалон с просьбой рассказать о дате продажи автомобиля и деталях сделки. Кроме того, редакцию интересовали причины получения денег продавцом лишь спустя месяц после реализации Toyota Sienta.
После отправки запроса на сотовый журналиста поступил звонок. Человек представился сотрудником «Кристалл Моторс» и поинтересовался намерениями НГС.
— Скажите, а если мы уладим все спорные вопросы с потребителем, публикация будет? — поинтересовался мужчина. И когда услышал, что это не повлияет, добавил: «Хорошо, я вас понял. Дело в том, что у нас документы по проданным автомобилям отправляются в Екатеринбург. Начальства сейчас всё равно нет, но я всё им передам!»
В установленный законом «О СМИ» семидневный срок автосалон не ответил на запрос НГС.
Что советует юрист
В полицию Алексей Морозов обращаться не стал. Не верит, что силовики увидят в этом мошенничество и смогут доказать. Юрист Захар Глушков из правозащитного центра «Алмаз» оценил судебные перспективы конфликта.
— Во-первых, Морозову не давали на подпись дополнительные соглашения, хотя фактическая цена продажи автомобиля отличается от той, что присутствовала в первоначальном агентском договоре. Во-вторых, ситуация подпадает под закон «О защите прав потребителей», и услуга была оказана не совсем качественно, — считает Глушков.
Но главным «залетом» автосалона правозащитник называет месяц удержания денег, полученных от покупателя Toyota.
— Этот миллион автосалон мог прокрутить в банке, получив дополнительный доход. Но даже если деньги лежали в тумбочке менеджера, по статье 395 Гражданского кодекса («Ответственность за неисполнение денежного обязательства») можно взыскать процент за пользование чужими деньгами. Потому что никто не имеет права распоряжаться чужими средствами без согласия владельца, — добавил Глушков.
Чтобы не попасть в подобную ситуацию, юрист рекомендует наводить справки о потенциальном контрагенте и внимательно читать предлагаемые на подпись документы. В дальнейшем нужно придерживаться закрепленных в договорах положений и не идти на поводу у назойливых менеджеров, убеждающих сбить цену.
Ранее НГС рассказал о том, как сибиряк приобрел в «Кристалл Моторс» подержанный внедорожник — он загорелся через два часа после покупки.