Новосибирец продавал иномарку через автосалон. После продажи его еще месяц разводили на деньги

«Просто водили за нос»

Супруги Морозовы из Новосибирска купили на аукционе в Японии субкомпактвэн Toyota Sienta 2018 года без пробега по России. Автомобиль решили продать, а не использовать. Объявление об этом опубликовали на популярном сайте.



— Через несколько дней мне позвонили из автосалона «Кристалл Моторс» и предложили помощь в продаже за комиссию в 29 000 рублей, с ценой для покупателей в 1,1 миллиона. Я согласился, 4 ноября пригнали машину к ним на Дунаевского, 25/1, — говорит Алексей Морозов.



В автосалоне супруги заключили с «Кристалл Моторс» агентский договор на реализацию автомобиля. В документах с одной стороны выступает Марьяна Морозова, как владелец Toyota, и ООО «Авалон» — с другой.

