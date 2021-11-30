Сибиряк приобрел подержанный внедорожник — он загорелся через два часа после покупки. Видео последствий

Житель Новосибирска Александр Трусов купил подержанный внедорожник SsangYong Kyron в автосалоне Crystal Motors. Через два часа после покупки под капотом машины произошел пожар.

Инцидент случился в августе 2021 года, но покупатель до сих пор не смог урегулировать спор с автосалоном. В ситуации разбирался корреспондент НГС.

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22 августа Александр Трусов продал свою предыдущую машину Toyota Estima. К вырученным за нее деньгам он решил добавить кредитных, чтобы купить Kyron. После нескольких безуспешных встреч с частниками через объявления в интернете сибиряк остановил свой выбор на нужной модели в автосалоне подержанных автомобилей Crystal Motors (ООО «Авалон») на Дунаевского.

