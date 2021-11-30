Сибиряк приобрел подержанный внедорожник — он загорелся через два часа после покупки. Видео последствий

Житель Новосибирска Александр Трусов купил подержанный внедорожник SsangYong Kyron в автосалоне Crystal Motors. Через два часа после покупки под капотом машины произошел пожар.
Инцидент случился в августе 2021 года, но покупатель до сих пор не смог урегулировать спор с автосалоном. В ситуации разбирался корреспондент НГС.
«Пешеходы заливали огонь минералкой и кока-колой»
22 августа Александр Трусов продал свою предыдущую машину Toyota Estima. К вырученным за нее деньгам он решил добавить кредитных, чтобы купить Kyron. После нескольких безуспешных встреч с частниками через объявления в интернете сибиряк остановил свой выбор на нужной модели в автосалоне подержанных автомобилей Crystal Motors (ООО «Авалон») на Дунаевского.
— Посмотрел салон, мне понравилось, комплектация авто тоже устраивала. Мы сделали небольшой тест-драйв, всё было в порядке. Мы заключили договор купли-продажи: Kyron обошелся мне в 458 тысяч, в 29 тысяч вышел договор гарантийного обслуживания автомобиля, 220 тысяч я взял в кредит, остальное оплатил наличкой. Через два часа эксплуатации автомобиля под капотом случился пожар, — рассказывает НГС Александр Трусов.
Инцидент произошел на улице Петухова: водитель заметил черный дым, идущий из-под капота. Александр припарковался в кармане на обочине, в тот момент дым уже начал валить в салон, в машине отсутствовал огнетушитель. Происходящее увидели прохожие и другие участники дорожного движения и помогли потушить пламя.
— Пешеходы заливали огонь минералкой и кока-колой, кто-то подбежал с огнетушителем: благодаря этим людям автомобиль не сгорел дотла. Я вызвал эвакуатор, после часа ожидания мы поехали обратно в Crystal Motors, — рассказывает Трусов.
«Плачу кредит за машину, которой нет!»
В автосалоне Александру сказали, что не могут расторгнуть сделку или предоставить для покупки другой автомобиль: обещали починить этот за свой счет в кратчайшие сроки.
— Пошла-поехала катавасия эта трехмесячная. Как ни позвоню, говорят: «Еще не готов». Я несколько раз ездил на улицу Дунаевского лично, но ничего не добился. Только несколько дней назад позвонил директор автосалона, говорит, Kyron уже на ходу, и пригласил на встречу. Я приехал в 17:00, через полчаса вышел директор, говорит: нужно уточнить какие-то нюансы, попросил подождать. В итоге я там проторчал почти до 20:00, до конца рабочего дня автосалона, тут выходит директор, говорит: «Извините, сегодня не получится ничего решить, давайте завтра». А я пешеход три месяца уже, плачу кредит за машину, которой нет! Короче, не выдержал, обратился к юристам, будем судиться, — говорит Трусов.
Юрист покупателя SsangYong Руслан Пагаев сообщил НГС, что им подготовлен иск в суд к автосалону.
— Мы отказываемся от исполнения договора купли-продажи и требуем возврата уплаченной за товар суммы и убытков в виде уплаченных банку процентов по кредиту, оформленному для приобретения автомобиля. Сейчас нами подана досудебная претензия, в случае отказа ее удовлетворить дальнейший шаг — обращение с иском в суд, — сказал НГС Пагаев.
Комментарий салона
В автосалоне Crystal Motors так прокомментировали эту ситуацию:
— В день инцидента, когда произошло возгорание под капотом, мы оплатили покупателю эвакуатор, сообщили, что готовы починить автомобиль, получили устное согласие подождать. Мы также договорились с предыдущим владельцем о том, что он возьмет на себя 50% затрат на ремонт. К сожалению, ремонт затянулся на период больше месяца, новый покупатель, несмотря на то, что мы готовы были идти на уступки, отказался недавно урегулировать конфликт в досудебном порядке, тем самым нарушив устные договоренности, — пояснил НГС руководитель отдела продаж Crystal Motors Владимир Мартенс.
ООО «Авалон» зарегистрировано в январе 2014 года, генеральный директор — Антон Смотрин, единственный учредитель — Артур Шарафиддинов (ранее он же был гендиректором), уставный капитал компании, прописанной в Екатеринбурге, — 10 000 рублей. Ранее Шарафиддинов был учредителем ООО «Кристалл Моторс» (ликвидирована в 2017), напомним, автосалон на Дунаевского действует под брендом Crystal Motors.
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