«Менять нужно всё»: новосибирцы купили в «Ройял Парке» дорогой Volvo, а он оказался неисправным

Супруги Марина и Дмитрий Крайник поменяли Mazda Verisa на Volvo XC90 2002 года в автосалоне «Абсолют Авто» с доплатой почти в 400 тысяч в кредит. Купленный автомобиль, по их словам, оказался в непригодном для эксплуатации состоянии, стоимость его ремонта оценивается в сотни тысяч рублей. Теперь они пытаются его вернуть, но не всё так просто. В потребительском конфликте разбирался корреспондент НГС Виктор Бобровников.
«Едва не убились по дороге домой»
8 октября Марина и Дмитрий Крайник приехали в автосалон «Абсолют Авто» в ТРЦ «Ройял Парк» для покупки подержанного автомобиля.
— Изначально мы хотели взять «китайца» Lifan, посмотрели вживую, но он оказался совсем убитый. Из того, что было в наличии, мужу приглянулся Volvo XC90, автомобиль выглядел хорошо, в салоне всё приятно взгляду. Мы сделали пару кругов по парковке, вроде автомобиль на ходу. Сотрудники автосалона сказали, что состояние двигателя, коробки и прочего хорошее, какой-то электронный свой сканер использовали, он показал отсутствие ошибок в системе. Нам сказали, что в багажнике лежит новый привод, говорят: «Его замените в течение месяца, и проблем никаких не будет», — рассказала НГС Марина Крайник.
В объявлении стоимость Volvo XC90 автосалон обозначил в 620 тысяч рублей. Марина Крайник за день до этого нашла покупателя своей Mazda Verisa 2006 года на drom.ru. Сотрудники «Абсолют Авто» это объявление видели и предложили женщине trade-in для покупки Volvo. Как говорит Марина, сговорились на 270 тысячах, а значит, для приобретения Volvo ей не хватало 350 тысяч.
Кредит оказался дороже на 50 тысяч, чем планировали супруги: вознаграждение за помощь в кредитовании составило 30 тысяч рублей, еще в 20 тысяч обошелся сертификат «
Уже по дороге из автосалона домой в Марусино у покупателей возникли первые проблемы с Volvo.
— На повороте с Кудряшовского кольца машина заглохла, было в тот момент не до смеха: супруг еле вырулил на обочину. На следующий день мне нужно было ехать в бердский санаторий, на обратном пути автомобиль заглох трижды. Дмитрий поехал на СТО и вложил в ремонт ходовки почти 50 тысяч. Ремонтники нам сказали, что коробка вообще паршивая, ремонту не подлежит, а нормальную новую на эту модель купить практически невозможно. Мы решили отправиться в специализированный центр Volvo, чтобы понять, что на самом деле купили, — продолжает Марина Крайник.
Кот в мешке
В авторизованном сервисе Volvo на улице Северной в ходе диагностики специалисты пришли к неутешительным выводам: список выявленных ошибок и дефектов с трудом уместился на двух страницах.
— Машина не видит ABS, его нужно ремонтировать или менять. Коробка передач работает в аварийном режиме (у Volvo он называется «довезу до дома», и нужен он для того, чтобы машина могла доехать до дома или СТО в случае гидравлических неисправностей). Датчик положения руля в обрыве — тут только замена. Не работают турбины, — прокомментировал диагностику авто специалист сервисного центра Volvo Александр Кудашев.
По просьбе НГС сертифицированный автомеханик Volvo оценил стоимость восстановления автомобиля. Замена убитой коробки обойдется в 350–400 тысяч рублей (в теории ее можно починить и за 150–170 тысяч, но это будет противоречить технологии Volvo: при таких неисправностях предписывается только замена). Блок ABS потянет на 60–70 тысяч (или же ремонт тысяч за 25, опять же вопреки технологии Volvo), но нужна и его прописка, а ближайшее место, где это можно сделать, — Красноярск. Замена модуля управления тормозами будет стоить около 60 тысяч, еще на 25 тысяч потянет замена датчика положения руля. Новая пара кислородников будет стоить от 28 до 32 тысяч рублей.
— На самом деле о состоянии автомобиля яркой гирляндой ошибок сигнализирует приборная панель. По-хорошему табло должно быть пустым, лишь с надписью: «no message», — добавил Александр Кудашев.
Позиция автосалона
Руководитель отдела продаж «Абсолют Авто» Евгений Хромов побеседовал с НГС. Он заявил, что у автосалона есть претензии к купленной Mazda Verisa: в ремонт ходовки автомобиля пришлось вложить около 50 тысяч рублей. Также Евгений выразил недоумение по поводу того, что новый привод из багажника не был установлен в Volvo новыми владельцами.
— Люди, которые приобретают подержанный автомобиль, должны быть готовы к подобным ситуациям, что в автомобиле не всё в порядке. Нам непонятно, почему супруги Крайник приехали к нам спустя 13 дней с момента покупки, а не сразу. Плюс через несколько дней после сделки они поставили автомобиль на учет в ГИБДД, зачем они это сделали, если с машиной всё так плохо? Мы потребителям сказали: «Если вас что-то не устраивает, подавайте претензию, мы ее в установленный законом срок рассмотрим после изучения, дадим ответ по существу», — сказал Хромов. — Мы настроены в целом на урегулирование этого конфликта, в том числе и в досудебном порядке.
Не лишним будет сказать, что в объявлении о продаже Volvo был указан пробег автомобиля: 191 тысяча километров. При этом спидометр на момент продажи действительно показывал 191 тысячу, только не километров, а миль.
— К сожалению, на drom.ru нельзя поставить пробег в милях, поэтому наш менеджер внес то, что было на спидометре. Никакого обмана там не было, — сказал НГС Евгений Хромов.
Стоит отметить, что единственным сотрудником, директором и учредителем ООО «Абсолют Авто» является Дмитрий Штейзель (второй учредитель — Юлия Хромова). Согласно информации сервиса «Контур.Фокус», Штейзель — учредитель ООО «Финклуб», гендиректор ООО «Абсолют система», директор ООО «Абсолют Финанс» и учредитель ООО «Плюс Финанс». Все эти фирмы специализируются на торговле автомобилями и запчастями.
Дмитрий Штейзель с юристом нанес визит в редакцию НГС
— «Абсолют Авто» — это демонстрационная площадка. К нам обращаются продавцы, с ними заключаются агентские договоры по поиску покупателя. Со своей стороны мы проверяем документацию, числится ли автомобиль в угоне, соответствует ли техническое состояние заявленному. Назначаем адекватную цену, а не действуем в стиле героев ваших публикаций про автосалоны, завышая цену в 1,5–2 раза. Здесь же, в этом примере ситуация сложная: одному богу известно, как новый владелец эксплуатировал Volvo 13 дней и зачем ставил его на учет? Кстати, Дмитрий Крайник недавно к нам приезжал, подчеркну: приезжал на якобы неисправном авто предъявлять нам претензии устно, — сказал НГС Дмитрий Штейзель.
На днях супруги Крайник подали и письменную претензию к автосалону о возврате им 650 тысяч (620 — за Volvo и 30 — за агентское вознаграждение).
— Мы считаем, что при продаже технически сложного товара продавец в нарушение статьи 18 «Закона о защите прав потребителей» не сообщил о существенных дефектах автомобиля. Они имелись на момент продажи, чему у нас есть документальные подтверждения. В случае отказа от удовлетворения претензии мы адресуемся в суд с иском, — сообщила НГС юрист Милана Шелестова, представляющая интересы Крайник.
После отправки и получения претензии стороны конфликта сошлись на том, что нужно провести независимую техническую экспертизу автомобиля, о месте и дате ее проведения они уже договорились.
В октябре житель Новосибирска выиграл суд против компании АВТОВАЗ. Если решение вступит в законную силу, он получит более 900 тысяч рублей за некачественную Lada Vesta, которая обошлась новосибирцу в 77 тысяч несколько лет назад. И еще почти полмиллиона автоконцерн обязали заплатить в качестве компенсации за отказ в добровольном порядке удовлетворить законные требования потребителя.