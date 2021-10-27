«Менять нужно всё»: новосибирцы купили в «Ройял Парке» дорогой Volvo, а он оказался неисправным

По просьбе НГС сертифицированный автомеханик Volvo оценил стоимость восстановления автомобиля. Замена убитой коробки обойдется в 350–400 тысяч рублей (в теории ее можно починить и за 150–170 тысяч, но это будет противоречить технологии Volvo: при таких неисправностях предписывается только замена). Блок ABS потянет на 60–70 тысяч (или же ремонт тысяч за 25, опять же вопреки технологии Volvo), но нужна и его прописка, а ближайшее место, где это можно сделать, — Красноярск. Замена модуля управления тормозами будет стоить около 60 тысяч, еще на 25 тысяч потянет замена датчика положения руля. Новая пара кислородников будет стоить от 28 до 32 тысяч рублей.

— На самом деле о состоянии автомобиля яркой гирляндой ошибок сигнализирует приборная панель. По-хорошему табло должно быть пустым, лишь с надписью: «no message», — добавил Александр Кудашев.

Позиция автосалона

Руководитель отдела продаж «Абсолют Авто» Евгений Хромов побеседовал с НГС. Он заявил, что у автосалона есть претензии к купленной Mazda Verisa: в ремонт ходовки автомобиля пришлось вложить около 50 тысяч рублей. Также Евгений выразил недоумение по поводу того, что новый привод из багажника не был установлен в Volvo новыми владельцами.

