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Сибиряк отсудил у АВТОВАЗа две стоимости бракованной Lada Vesta

Новосибирец едва не попал в аварию из-за неисправности первой машины

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Даниил отсудил у АВТОВАЗа деньги за саму машину, компенсацию морального вреда и штраф почти в полмиллиона рублей

Даниил отсудил у АВТОВАЗа деньги за саму машину, компенсацию морального вреда и штраф почти в полмиллиона рублей

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Житель Новосибирска Даниил В. выиграл суд против компании АВТОВАЗ. Если решение вступит в законную силу, он получит более 900 тысяч рублей за некачественную Lada Vesta, которая стоила ему 577 тысяч. И еще почти полмиллиона — в качестве компенсации за отказ в добровольном порядке удовлетворить законные требования потребителя.

Почти три года постоянных ремонтов

Даниил В. рассказал корреспонденту НГС, что новую Lada Vesta с автомеханической коробкой передач купил в июле 2016 года у официального дилера АВТОВАЗа (ООО «Азия-Авто Усть-Каменогорск»). Уже на пробеге в 6 тысяч километров в сентябре пришлось менять по гарантии диск сцепления: при его перегреве коробка переключения передач переходила в режим аварийной работы. После еще тысячи километров — сцепление опять вышло из строя, дилер заменил его повторно.

— Вскоре я едва не попал в серьезное ДТП из-за неисправности авто. Возвращаясь с Алтая в Новосибирск, я обгонял фуру по встречке, и в этот момент КПП внезапно выключилась, перейдя в аварийный режим работы. К счастью, остальные участники движения поняли, что с автомобилем что-то не так, и пропустили меня к обочине, замедлив скорость. В машине находились моя супруга, двое детей и 17-летняя соседка, нам было очень страшно. После чего я обнаружил, что на приборной панели опять горит пиктограмма неисправности КПП. После продолжительной стоянки пиктограмма потухла, и мы добрались до дома, откуда я в очередной раз поехал на станцию техобслуживания, — вспоминает Даниил.

Первой же зимой с момента покупки выявился очередной дефект: при запуске двигателя при температуре от 16 до 18 градусов ниже нуля загорается пиктограмма неисправности, и КПП не переключается

Первой же зимой с момента покупки выявился очередной дефект: при запуске двигателя при температуре от 16 до 18 градусов ниже нуля загорается пиктограмма неисправности, и КПП не переключается

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— Когда я приехал к дилеру, мне сообщили: «сейчас лампочка неисправности не горит, значит, мы ничего не можем понять и сделать, вот как загорится — так приезжайте». В ближайший выходной день я столкнулся с этой же проблемой и попросил друга отбуксировать меня к дилеру, пока сигнал неисправности горел. Меня попросили оставить автомобиль в сервисе, — продолжил Даниил.

Вскоре сибиряк услышал обвинение в том, что он якобы нарушил правила эксплуатации автомобиля.

— При температуре на улице в -28 градусов сотрудники сервисного центра вопреки договоренностям без моего участия загнали «Весту» на мойку, в машине образовался конденсат. Мне позвонили и сказали, что в гарантийном обслуживании отказано из-за того, что в коробке передач вода. Якобы причиной этого стало, что я где-то пересек вброд водоем. А где вы найдете такой брод холодной зимой?! — возмущается автовладелец.

Всё лето 2019 года автомобиль простоял на станции техобслуживания для проверки качества, которая повторялась несколько раз по инициативе дилера, говорит Даниил. Осенью он решил обратиться в суд.

В машине нашли коррозию и разрушение лакокрасочного слоя, а также разрушение оплетки муфты соединения выхлопной системы

В машине нашли коррозию и разрушение лакокрасочного слоя, а также разрушение оплетки муфты соединения выхлопной системы

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«Провели пять экспертиз»

В результата Даниил обратился в общественную организацию РОО ОЗПП «Эксперт Качества» для подачи искового заявления в суд с требованием к производителю — компании АВТОВАЗ — о возврате денег за неисправный автомобиль (формально истцом выступала супруга как собственник машины).

— По делу было проведено порядка пяти экспертиз, которые, помимо проблем со сцеплением, выявили повреждение места крепления бампера и решетки радиатора, разрушение оплетки муфты и эластичного подвеса выхлопной системы автомобиля, коррозию на стойках амортизатора, часть недостатков проявлялась повторно после устранения, — рассказал НГС представитель истца, руководитель ООО «Комфорт» Евгений Казанцев.

Судебные разбирательства длились чуть более двух лет и закончились в пользу истца. В итоге АВТОВАЗ обязали вернуть покупателю бракованного автомобиля его действительную стоимость, которая на день вынесения решения судом определена в 931 900 рублей. Также концерн должен компенсировать моральный ущерб в 10 тысяч рублей и заплатить истцу штраф 477 950 рублей за отказ в добровольном порядке удовлетворить законные требования потребителя.

Решение суда Заельцовского района Новосибирска не вступило в силу и, вероятно, будет обжаловано отечественным производителем автомобилей.

— Комментировать пока что нечего. Юристы компании изучат решение суда и примут решение по дальнейшим действиям, — так ответили в пресс-службе АВТОВАЗа на запрос НГС.

Пока шли судебные разбирательства, Даниил приобрел себе новый автомобиль, тоже производства АВТОВАЗ, — Lada Granta.

Что известно о компании-дилере

Получить комментарий у ООО «Азия-Авто Усть-Каменогорск» об обслуживании клиента с 2016 по 2019 год не получилось. Как пояснили НГС, с того момента в фирме полностью сменилось руководство, а вся информация о текущих делах ведется в компьютерной программе, куда внесены данные лишь с апреля 2021-го.

Согласно информации сервиса «Контур.Фокус», ООО «Азия-Авто Усть-Каменогорск» находится в процессе реорганизации в форме присоединения к ней других юридических лиц. В последний раз директор сменился 11 октября 2021 года, им стал Роман Степанов. Ранее директором «Азия-Авто Усть-Каменогорск» был казахстанский олигарх Анатолий Балушкин. О личности бизнесмена и причинах его уголовного преследования писал Myseldon.com, сообщая, что в августе 2021-го он объявлен в розыск, а также, что его обвиняли в мошенничестве.

В августе 2021 года продажи новых автомобилей в России рухнули практически по всем брендам, и причина не в снижении спроса, а в отсутствии товарных машин у дилеров: им порой нечего продавать. Еще весной дефицит машин казался временным неудобством, но постепенно он превращается в перманентное явление, ставя под угрозу целый сектор российской экономики — автопром.

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