Сибиряк отсудил у АВТОВАЗа две стоимости бракованной Lada Vesta

Житель Новосибирска Даниил В. выиграл суд против компании АВТОВАЗ. Если решение вступит в законную силу, он получит более 900 тысяч рублей за некачественную Lada Vesta, которая стоила ему 577 тысяч. И еще почти полмиллиона — в качестве компенсации за отказ в добровольном порядке удовлетворить законные требования потребителя.

Почти три года постоянных ремонтов

Даниил В. рассказал корреспонденту НГС, что новую Lada Vesta с автомеханической коробкой передач купил в июле 2016 года у официального дилера АВТОВАЗа (ООО «Азия-Авто Усть-Каменогорск»). Уже на пробеге в 6 тысяч километров в сентябре пришлось менять по гарантии диск сцепления: при его перегреве коробка переключения передач переходила в режим аварийной работы. После еще тысячи километров — сцепление опять вышло из строя, дилер заменил его повторно.