АВТОВАЗ теряет клиентов, зато «китайцы» на коне: обвал на авторынке принял угрожающий масштаб

В августе 2021 года продажи новых автомобилей в России рухнули практически по всем брендам, и причина не в снижении спроса, а в отсутствии товарных машин у дилеров: им порой нечего продавать. Ещё весной дефицит машин казался временным неудобством, но постепенно он превращается в перманентное явление, ставя под угрозу целый сектор российской экономики — автопром.
Худший август за пять лет
Продажи автомобилей сократились на 17%, что выглядит не такой уж страшной величиной, но дело скорее в тенденции. За последний месяц лета дилеры продали 114 тысяч машин: продажи были слабее только в январе 2020-го и 2021-го (объясняется сезонностью) и в апреле прошлого года, когда из-за режима самоизоляции рынок пережил самое масштабное падение в истории. До сих пор даже с учетом всех сложностей автодилерам удавалось продавать порядка 150 тысяч автомобилей ежемесячно (март — июнь 2021 года), и август стал первым месяцем, когда дефицит проявился в статистике.
— Тут, правда, важно учитывать, что в прошлом году продажи машин в июле-августе были достаточно большими, потому что автосалоны открылись после пандемии и все кинулись покупать машины, улучшив статистику продаж, — считает эксперт издания «За рулем» Никита Гудков. — Но всё равно падение на 17% — это много даже с учетом высокой прошлогодней базы.
Последний раз столь низкие продажи в августе фиксировались в 2016 году, когда рынок плавно восстанавливался после «валютного» кризиса.
Ощущают проблемы и сами покупатели: один из наших читателей Юрий еще в августе забронировал Lada Granta в средней комплектации за 725 тысяч рублей. Машину он до сих пор не получил, зато дилер уведомил его, что та же самая комплектация обойдется ему в 800 тысяч, что на 60 тысяч рублей выше официального прайса после его очередной корректировки. И эта ситуация весьма типична.
Куда катится «Гранта»
Показательно, что среди наиболее пострадавших моделей оказался лидер рынка Lada Granta, продажи которой упали сразу вдвое. Летом конвейер в Тольятти останавливался несколько раз, включая плановый отпуск и ряд экстренных пауз из-за недостатка компонентов. В итоге «Гранта» пропустила вперед не только Vesta, но даже Kia Rio с Hyundai Creta.
— Здесь работает закон пропорциональности: Lada была наиболее продаваемым брендом, а Granta — самой продаваемой моделью, поэтому они ощутили дефицит наиболее остро, — объясняет генеральный директор автомобильного холдинга «Сатурн» Александр Мещеряков (представляет в том числе бренд Lada). — Конвейер рассчитан на определенный объем производства, его нельзя запустить, грубо, на 40% возможностей, поэтому дефицит компонентов приводит к большему снижению в абсолютных величинах.
Пресс-служба АВТОВАЗа заявила, что основная причина сбоев — нехватка комплектующих, которые поставляет один из партнеров завода — компания «Роберт Бош Самара». В сентябре АВТОВАЗ переходит на работу в режиме Stop & Go, то есть будет останавливать и запускать конвейер в зависимости от наличия деталей. Предприятие надеется компенсировать нынешние потери за счет перехода в будущем на увеличенные 9-часовые смены: это планировалось сделать уже в сентябре, но сроки сместились из-за затянувшихся проблем у поставщиков.
Еще сильнее просели продажи Volkswagen Polo и Skoda Rapid калужской сборки, и ситуация вряд ли выровняется в сентябре: пресс-служба завода анонсировала сразу четыре периода вынужденного простоя.
Среди популярных моделей в плюсе оказался только новый Renault Duster, что связано скорее со сменой поколения кроссовера. Неплохо чувствует себя и родственная Arkana. Но даже с учетом этого общие продажи Renault в августе упали на 11%, по остальным лидерам рынка провал еще сильнее.
Опрошенные нами дилеры подтверждают, что ситуация касается практически всех марок, хотя некоторые ощущают кризис острее других. При этом бросается в глаза, что в плюсе — китайские бренды Haval (+37%) и особенно Chery (+163%), которые словно используют кризис в свою пользу.
Генеральный директор компании «Планета Авто» (представляет в том числе бренд Chery) Андрей Кольцук подтверждает, что китайская марка чувствует себя достаточно уверенно:
— Мы третьи по продажам Chery в России, и, в отличие от других брендов, поставки автомобилей Chery сохраняются на достаточном уровне, а кроме того, у марки сейчас очень удачная линейка кроссоверов. Да, мы наблюдаем китайскую экспансию.
По итогам августа и Haval, и Chery попали в топ-10 самых востребованных легковых марок в России (не считая коммерческий транспорт). При этом сложный август сказался и на них: если за первую половину 2021 года Chery нарастила продажи более чем в 4 раза, то в августе — «лишь» в 2,5.
Затянуть пояса на год
Андрей Кольцук отмечает, что сложности возникли из-за летних корпоративных отпусков на автозаводах, на что наложились и проблемы с компонентами.
— Сейчас проходят дилерские конференции, посвященные этой проблеме, и помимо нехватки микросхем ощущается дефицит и других компонентов, — говорит он. — Есть понимание, что ситуация сохранится как минимум до второго квартала следующего года.
Похожего мнения придерживаются его коллеги: по разным оценкам, нехватка машин сохранится в течение 6–15 месяцев.
Неверно думать, что российские бренды имеют иммунитет к ситуации даже с учетом того, что узкое место в производственной цепочке возникло на производствах в Юго-Восточной Азии.
— Сегодня даже самые простые модели УАЗа, «Хантер» и «Буханка», имеют АБС и блоки управления Bosch, то же самое касается Lada. Кризиса нет разве что с точки зрения выбора цвета автомобиля — производители эмалей пока не подводят, — смеется Александр Мещеряков. — В остальном сложности с поставками зависят даже не от бренда, а от конкретной модели и комплектации автомобиля, то есть от количества в ней дефицитных элементов.
Никита Гудков считает, что в ближайшее время есть риск ухудшения ситуации:
— Количество остановок автопроизводств в России в августе было максимальным за всё время полупроводникового кризиса, но пока они не носили длительный характер, и, думаю, ситуация с дефицитом автомобилей может усугубиться, если простои станут более затяжными.
Будет ли массовый исход марок?
Ситуация болезненно сказывается на дилерах. Они отмечают растущее чувство неопределенности и мучаются вопросом: отправлять ли сотрудников в неоплачиваемый отпуск или держать их «под парами» в надежде на восстановление производства?
Массового разорения автодилеров пока не последовало, тем не менее за относительно спокойную первую половину 2021 года их число в России сократилось на 28 единиц (около 1%).
Никита Гудков считает, что запас прочности у дилерской сети есть:
— Конечно, ситуация болезненна и для дилеров, и для автопроизводителей, но первые в более выигрышном положении, потому что привыкли к большой волатильности местного рынка: они пережили и падение курсов рубля, и пандемию. Сейчас они компенсируют свои потери за счет накруток цены, которые достигают порой неприличных величин.
Кроме того, дилерская сеть живет за счет обслуживания и ремонта уже проданных автомобилей. По мнению эксперта, сложнее будет автопроизводителям, для которых дефицит компонентов означает прямые убытки:
— Если автозаводы заказывают комплектующие с запасом на месяц, а потом выясняется, что нет тех или иных позиций, остальные детали всё равно необходимо выкупить и хранить, поэтому в любом случае для автопрома это означает лишние расходы. К тому же снижается оборот от продажи машин. Но российские автопроизводители пережили много сложных периодов, будем надеяться, что переживут и этот.
Купить новый автомобиль сегодня всё сложнее не только из-за нехватки машин: дилеры накручивают цену на 200-300 тысяч для автомобилей среднего класса. Проблематично купить даже банальную Lada Granta. В связи с этим растет интерес к подержанным автомобилям, например за стоимость простенькой Lada Granta можно найти свежую иномарку более высокого класса.