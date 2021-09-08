АВТОВАЗ теряет клиентов, зато «китайцы» на коне: обвал на авторынке принял угрожающий масштаб

В августе 2021 года продажи новых автомобилей в России рухнули практически по всем брендам, и причина не в снижении спроса, а в отсутствии товарных машин у дилеров: им порой нечего продавать. Ещё весной дефицит машин казался временным неудобством, но постепенно он превращается в перманентное явление, ставя под угрозу целый сектор российской экономики — автопром.

Худший август за пять лет

Продажи автомобилей сократились на 17%, что выглядит не такой уж страшной величиной, но дело скорее в тенденции. За последний месяц лета дилеры продали 114 тысяч машин: продажи были слабее только в январе 2020-го и 2021-го (объясняется сезонностью) и в апреле прошлого года, когда из-за режима самоизоляции рынок пережил самое масштабное падение в истории. До сих пор даже с учетом всех сложностей автодилерам удавалось продавать порядка 150 тысяч автомобилей ежемесячно (март — июнь 2021 года), и август стал первым месяцем, когда дефицит проявился в статистике.

