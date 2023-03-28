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«У одного колесо отвалилось, другие номера теряют»: дорога к новосибирском поселку покрылась ямами — жители просят ремонт

Кроме того, что участок дороги затопило талыми водами

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По дороге могут проехать не все автомобили

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В поселке Рыбачий Коченевского района НСО местные жители попросили ремонта дороги — они не могут проехать к своим участкам и вернуться в город, пробивают колеса и застревают.

— Рыбачий нуждается в помощи, ситуация ужасная. Вот уже больше недели участок грунтовой дороги от моста налево до асфальта затоплен, и с каждым днем становится все хуже. При этом дорога под водой от моста до поворота на Катковский карьер — яма на яме. У одного местного жителя даже колесо отвалилось, другие водители теряют номера. Через этот участок проезжают тысячи машин, — рассказала корреспонденту НГС местная дачница Елена, попросившая не называть ее фамилию.

Сибирячка рассказала, что у нее низкий автомобиль и она не решается выехать на нем в город, так как может попросту не проехать. Сложная ситуация остается на указанном участке местности уже много лет, но усугубилась в последнее время. При этом талые воды затопили дорогу. Местные пытались решить проблему своими силами, но ничего не меняется.

— У нас есть общий чат, в котором состоят жители Ягодного и Рыбачьего. Подготовили коллективную петицию, собираем подписи, — рассказала сибирячка.

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Видео: читатель НГС

Жители поселка в петиции, которую разместили на портале «Решаем вместе» (сервис с регистрацией через «Госуслуги»), просят предусмотреть на 2023 год деньги на асфальтирование 400-метрового участка от спуска с Северного объезда до общества «Березка».

Они пожаловались на трудности, которые испытывают в дороге.

— Съезжаешь с моста по асфальту, потом попадаешь на постоянно пылящую «стиральную доску» с огромным количеством ям, и через 400 метров опять асфальт, — возмущаются жители в петиции (документ есть в распоряжении редакции НГС). На сегодня обращение находится на рассмотрении.

В плохом состоянии только один участок дороги

В плохом состоянии только один участок дороги

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В администрации Коченевского района корреспонденту НГС подтвердили, что от жителей поступали жалобы.

— Мы каждый год ремонтируем участки автодороги 23-й км К-12 — п. Рыбачий — НСТ «Луговое» — НСТ «Заря» — НСТ «Аква» с щебеночным покрытием в рамках работ по содержанию. На участок автодороги 23-й км К-12 — п. Рыбачий — НСТ «Луговое» — НСТ «Заря» — НСТ «Аква» протяженностью 1 км разработали проектно-сметную документацию на капремонт. Он запланирован на лето 2023 года. Из бюджета выделили на это 40 миллионов рублей, — сообщил НГС заместитель главы администрации Владимир Игошин.

Также местные чиновники добавили, что каждый год на опасный участок загоняют экскаваторы, чтобы убирать воду с проезжей части. В последний раз такую работу проделали во вторник, 28 марта.

Ранее НГС сообщал, что на Богаткова в Новосибирске произошла крупная коммунальная авария.

Если вы столкнулись с ямами или пробили колесо на дорогах, сообщите об этом в редакцию НГС.

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