«У одного колесо отвалилось, другие номера теряют»: дорога к новосибирском поселку покрылась ямами — жители просят ремонт

Сибирячка рассказала, что у нее низкий автомобиль и она не решается выехать на нем в город, так как может попросту не проехать. Сложная ситуация остается на указанном участке местности уже много лет, но усугубилась в последнее время. При этом талые воды затопили дорогу. Местные пытались решить проблему своими силами, но ничего не меняется.