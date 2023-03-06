30-е место в рейтинге доступности бензина заняла Новосибирская область

Больше всего бензина на среднемесячную зарплату в январе 2023 года можно купить на Крайнем Севере (первое место — у Ямало-Ненецкого автономного округа с 2685 литрами) и в Москве, меньше всего — в республиках Северного Кавказа (от 586 до 654 литров).

