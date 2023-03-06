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30-е место в рейтинге доступности бензина заняла Новосибирская область

На среднюю зарплату можно купить 982 литра бензина марки АИ-92

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В разных регионах можно купить от 586 до 2685 литров бензина АИ-92 на среднюю зарплату

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Новосибирская область заняла 30-е место в рейтинге доступности бензина среди субъектов РФ, следует из рейтинга РИА Новости.

Больше всего бензина на среднемесячную зарплату в январе 2023 года можно купить на Крайнем Севере (первое место — у Ямало-Ненецкого автономного округа с 2685 литрами) и в Москве, меньше всего — в республиках Северного Кавказа (от 586 до 654 литров).

В Новосибирске на среднюю зарплату в январе 2023 года можно было купить 982 литра марки АИ-92, медианная стоимость которого — 45,81 рубля.

Сегодня стало известно, что Новосибирск вошел в тройку лидеров по стоматологическому туризму среди российских городов. За него проголосовали 17% респондентов.

Рейтинг городовЦена бензина
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
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