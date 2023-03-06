30-е место в рейтинге доступности бензина заняла Новосибирская область

Новосибирская область заняла
Больше всего бензина на среднемесячную зарплату в январе 2023 года можно купить на Крайнем Севере (первое место — у Ямало-Ненецкого автономного округа с 2685 литрами) и в Москве, меньше всего — в республиках Северного Кавказа (от 586 до 654 литров).
В Новосибирске на среднюю зарплату в январе 2023 года можно было купить 982 литра марки АИ-92, медианная стоимость которого — 45,81 рубля.
Сегодня стало известно, что Новосибирск вошел в тройку лидеров по стоматологическому туризму среди российских городов. За него проголосовали 17% респондентов.