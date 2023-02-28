Лобовое ДТП в Октябрьском районе — пострадали несколько человек

Вечером 27 февраля в Октябрьском районе Новосибирска столкнулись кроссовер Honda H-RV и лифтбек LADA Granta. Как сообщают очевидцы, лобовое ДТП произошло по адресу Кирова, 40. Видео последствий аварии опубликовали в группе «АСТ-54» во «ВКонтакте».
Как сообщили НГС в отделе пропаганды городской ГИБДД, в аварии пострадали несколько человек.
— Наряд Госавтоинспекции работает на месте, устанавливаются обстоятельства происшествия. Погибших нет, пострадали несколько человек. Полная информация будет позже — пояснили в инспекции.
Ранее на Димитровском мосту столкнулись четыре автомобиля. Из-за чего на переправе образовалась пробка.