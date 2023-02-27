На видео попали последствия массового ДТП на Димитровском мосту — на переправе образовалась пробка

Вечером 27 февраля на Димитровском мосту столкнулись четыре автомобиля. Из-за чего на переправе образовалась пробка. Видео последствий аварии опубликовали в группе «АСТ-54» во «ВКонтакте».
Как сообщали НГС в отделе пропаганды городского ГИБДД,
— После автомобиль Toyota RAV4 совершает столкновение с автомобилем ВАЗ-2104 под управлением
В результате ДТП пострадал водитель автомобиля ВАЗ-2104, его с травмами доставили в больницу. На месте работает наряд Госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства происшествия.
Ранее в Новосибирске на перекрестке Вокзальной магистрали и Сибирской столкнулись два легковых автомобиля. Один из них от удара отлетел на тротуар в зону пешеходного перехода.