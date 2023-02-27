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На видео попали последствия массового ДТП на Димитровском мосту — на переправе образовалась пробка

По данным ГИБДД, один из участников аварии не справился с управлением

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На мосту столкнулись 4 автомобиля

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Вечером 27 февраля на Димитровском мосту столкнулись четыре автомобиля. Из-за чего на переправе образовалась пробка. Видео последствий аварии опубликовали в группе «АСТ-54» во «ВКонтакте».

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: АСТ-54

Как сообщали НГС в отделе пропаганды городского ГИБДД, 45-летняя сибирячка за рулем Toyota RAV4 ехала по Димитровскому мосту в сторону правого берега мегаполиса. Не справившись с управлением, врезалась в автомобиль Toyota Platz под управлением 51-летней жительницы Новосибирска, которая ехала в попутном направлении.

— После автомобиль Toyota RAV4 совершает столкновение с автомобилем ВАЗ-2104 под управлением 48-летнего водителя, а затем врезается в автомобиль HOWO под управлением 48-летнего мужчины. Оба транспортных средства также двигались в попутном направлении, — пояснили в инспекции.

В результате ДТП пострадал водитель автомобиля ВАЗ-2104, его с травмами доставили в больницу. На месте работает наряд Госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Ранее в Новосибирске на перекрестке Вокзальной магистрали и Сибирской столкнулись два легковых автомобиля. Один из них от удара отлетел на тротуар в зону пешеходного перехода.

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