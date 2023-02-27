Власти Новосибирска назвали стоимость пятивагонных составов метро

В мэрии Новосибирска рассказали, в какую цену обойдется покупка одного пятивогонного состава для метро. Оказалось, что на сегодняшний день один такой состав стоит в пределах 700–900 миллионов рублей. Всего планируют закупить 10 составов.
— В настоящий момент прорабатывается вопрос о приобретении для метрополитена новых вагонов взамен старых, срок эксплуатации которых заканчивается в 2031 году. Сроки приобретения новых составов будут определены позднее, — пояснили в муниципалитете.
Как уточнили в пресс-центре мэрии, точная сумма, необходимая для приобретения новых составов, станет известна лишь после окончательных переговоров с заводом «Трансмашхолдинг», который производит вагоны для российских метрополитенов.
Ранее в Новосибирском метрополитене прошло тестирование пятивагонных составов. Они курсировали по Ленинской линии метро в час пик.