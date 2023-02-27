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Власти Новосибирска назвали стоимость пятивагонных составов метро

Мэрия планирует приобрести 10 составов

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Окончательная сумма будет известна после переговоров с заводом, который производит вагоны

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В мэрии Новосибирска рассказали, в какую цену обойдется покупка одного пятивогонного состава для метро. Оказалось, что на сегодняшний день один такой состав стоит в пределах 700–900 миллионов рублей. Всего планируют закупить 10 составов.

— В настоящий момент прорабатывается вопрос о приобретении для метрополитена новых вагонов взамен старых, срок эксплуатации которых заканчивается в 2031 году. Сроки приобретения новых составов будут определены позднее, — пояснили в муниципалитете.

Как уточнили в пресс-центре мэрии, точная сумма, необходимая для приобретения новых составов, станет известна лишь после окончательных переговоров с заводом «Трансмашхолдинг», который производит вагоны для российских метрополитенов.

Ранее в Новосибирском метрополитене прошло тестирование пятивагонных составов. Они курсировали по Ленинской линии метро в час пик.

НовосибирскМетроСоставы
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