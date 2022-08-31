Будет сюрприз для опаздывающих пассажиров: в метро запустили первый поезд с пятым вагоном
Два состава будут ходить на Ленинской линии утром и вечером в час пик
31 августа новосибирский метрополитен запустил первый состав из пяти вагонов — это историческое событие для новосибирской подземки, теперь один поезд сможет перевозить за раз на 200 пассажиров больше, чем раньше.
Зачем нужен пятый вагон
Пятивагонные составы будут работать на Ленинской линии в утренний и вечерний часы пик.
— Удлинение составов на один вагон позволит увеличить пропускную способность метрополитена при существующих интервалах движения на 15–20%, — сообщили в мэрии. — Минимальный интервал движения на Ленинской линии составляет 3 минуты, на Дзержинской — 6 минут. Ввиду технических особенностей уменьшить интервал не представляется возможным.
На торжественном запуске пятивагонного состава мэр Анатолий Локоть заявил, что решение сформировать пятивагонный состав — необходимость, так как на конечных станциях, а также на площади Ленина в час пик скапливается большое количество пассажиров и это уже максимум для инфраструктуры, рассчитанной на обслуживание четырехвагонного состава. При этом он отметил, что станции метрополитена строились с перспективой на пятивагонные поезда, поэтому сейчас есть возможность добавлять еще один вагон к составу.
Откуда дополнительные вагоны
По словам начальника новосибирского метрополитена Аркадия Чмыхайло, для формирования пятивагонных составов разобрали поезда из резерва. А в будущем придется закупать вагоны из Москвы.
— Мы выходим из положения за счет своих средств, за счет своего подвижного состава. Мы разобрали один состав и за счет этих вагонов увеличили два других состава. Это никак не повлияет в целом на работу метрополитена, у нас есть резервы, — отметил он. — А в перспективе, может это кого-то покоробит, но у нас парк вагонов старый на сегодняшний день, будем договариваться с московским метрополитеном. Может они нам поставят 3–4–5 вагонов этой же серии для того, чтобы мы собрали пять-шесть составов из пяти вагонов. Это позволит разгрузить станции в час пик.
Аркадий Чмыхайло напомнил, что срок эксплуатации вагонов новосибирского метрополитена заканчивается, и к 2031 году нужно обновить парк. Но своих средств у метрополитена не хватит.
— Мы планируем закупать новые составы, но для метрополитена эта задача неподъемная в финансовом плане. Здесь метрополитен надеется на город, область, федеральный центр, — сказал начальник новосибирского метрополитена. — Мы планируем составы типа «Москва» — у них проемы несколько шире, но по конфигурации вагонов они совпадают с выходами на наших станциях. Все это уже просчитано. И на станции Спортивной, как вы уже знаете, будут раздвижные двери на платформе. Их сейчас устанавливают с тем расчетом, чтобы и на старых вагонах, и на вагонах нового парка эти дверные проемы совпадали с дверными проемами вагонов.
Кстати, за полтора года стоимость одного состава из пяти вагонов выросла на 200 миллионов рублей, отметил мэр Анатолий Локоть. Сейчас он стоит 650 миллионов, соответственно один новый вагон обойдется в 115 миллионов рублей.
По информации начальника метрополитена, всего на линии постоянно работают 25 составов. 19 всегда должны быть в полной готовности. Остальные — в резерве, два-три состава — на ремонте.
Один четырехвагонный состав в часы пик способен вместить до 800 человек. Добавление пятого вагона увеличит вместимость состава до 1000 пассажиров, озвучили статистику в мэрии. Сейчас в среднем за сутки новосибирское метро перевозит 250 тысяч пассажиров. В осенние и зимние месяцы среднесуточный пассажиропоток увеличивается до 350 тысяч.
Где и когда можно сесть в пятый вагон
Как уточнили в метрополитене, в ближайшее время на станции, скорее всего, сделают отдельную метку с указанием, что здесь будет пятый вагон. Пока для опаздывающих бегущих пассажиров появление состава из пяти вагонов будет сюрпризом. Утром пятивагонный состав точно будет точно на линии с 7 до 9 часов, в вечером — с 17:00 до 19:00.
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