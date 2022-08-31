Будет сюрприз для опаздывающих пассажиров: в метро запустили первый поезд с пятым вагоном

31 августа новосибирский метрополитен запустил первый состав из пяти вагонов — это историческое событие для новосибирской подземки, теперь один поезд сможет перевозить за раз на 200 пассажиров больше, чем раньше.



Зачем нужен пятый вагон

Пятивагонные составы будут работать на Ленинской линии в утренний и вечерний часы пик.

— Удлинение составов на один вагон позволит увеличить пропускную способность метрополитена при существующих интервалах движения на 15–20%, — сообщили в мэрии. — Минимальный интервал движения на Ленинской линии составляет 3 минуты, на Дзержинской — 6 минут. Ввиду технических особенностей уменьшить интервал не представляется возможным.

