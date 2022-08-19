Подержанные трамваи и «троллейбусы как дрова». Сравниваем транспорт в Новосибирске с другими городами
Аналитики изучили, как обновляют транспорт в российских мегаполисах и какие суммы на это тратят
Новый транспорт для Новосибирска — настоящее событие, такое же, как и поступление подержанных трамваев и троллейбусов, которые ремонтируют и выпускают на линию. За последние два года в городе заметно обновили автобусный парк, а в ближайшие три года нам должны привезти 58 новых электробусов. Но этого недостаточно, тем более, в скором времени нужно обновлять еще и изношенные вагоны метро. Недавно корпорация ВЭБ.РФ опубликовала итоги исследования обновления электротранспорта городов России, где упомянули высказывание новосибирского депутата о том, что «троллейбусы — это дрова». Смотрим, как появляется транспорт в других городах и вспоминаем историю решения этих вопросов в Новосибирске.
Начнем с пояснения того, что такое ВЭБ РФ. Это государственная корпорация, которая финансирует большие проекты развития инфраструктуры, промышленности, социальной сферы. То есть город может получить кредит под небольшой процент, правда с условиями — например, у местного бюджета должна быть возможность софинансировать. В этом году аналитики ВЭБ собрали данные по обновлению электротранспорта в городах России и опубликовали результаты исследования. Новосибирск, хоть и третий в стране по численности населения город, но по уровню развития транспорта занимает явно не первые строчки среди российских мегаполисов.
Качество жизни и транспорт
Внутригородская мобильность — одна из базовых потребностей жителей мегаполиса наряду с жильем, экологией и безопасностью. Это один из 12 показателей качества жизни, которые расписывали в исследовании.
— Организация эффективной транспортной системы критически важна в борьбе с загрязнением окружающей среды, повышении безопасности, укреплении общественного здоровья и обеспечении доступа к городским сервисам — от магазинов до школ и поликлиник, — напоминают аналитики ВЭБ.
Довольно очевидное заключение, но лишний раз проговорить это эксперты посчитали не лишним. Большую часть исследования они посвятили теме электротранспорта, особенно трамваю, который, сегодня переживает ренессанс. Особенно в Европе, где строят новые линии, а в некоторых городах возвращают транспорт, от которого когда-то решили отказаться (с 2000 года 108 новых городов мира открыли свои первые линии или заново запустили трамвайное движение).
Комфортный возраст
Аналитики оценили годовую динамику изменения среднего возраста городского электротранспорта в 115 городах, для которых был рассчитан индекс качества жизни. И привели пример, какой возраст транспорта считается допустимым и даже комфортным (хоть и с оговорками): автобусы, которым не больше 7 лет, троллейбусы, выпущенные не раньше 2013 года, трамвайные вагоны не старше 2010 года выпуска. Дольше всех могут держаться вагоны метро, но желательно, чтобы они были выпущены не ранее 1990 года.
Сколько денег нужно городам на новый транспорт
— На полное обновление устаревшего подвижного состава и достижения нулевой его доли к 2030 году требуется ежегодно поставлять 406 трамваев и 569 троллейбусов — это 494 миллиардов рублей без учета стоимости ремонта имеющейся и создания новой инфраструктуры, — говорится в исследовании. — Санкции в отношении импортных комплектующих, разрыв цепочек поставок, удорожание сырья, материалов, лизинга и кредитных ресурсов делают задачу обновления городского электротранспорта ещё более сложной.
По предварительным расчетам, даже в оптимистичном сценарии до 2030 года получится приобрести на 30–32% меньше требуемых транспортных средств.
В исследовании сообщается, что в феврале 2022 года правительство приступило к фактическому запуску программы модернизации городского электротранспорта (предварительная сумма вложений — 392 миллиарда рублей). Сейчас уже одобрены 10 заявок на участие — от Липецкой, Ярославской, Нижегородской, Курской, Саратовской, Сахалинской, Ростовской областей, а также Краснодарского, Красноярского и Пермского краев. Заявка Волгоградской области находится на рассмотрении. Новосибирска в этом списке не оказалось.
Проекты предусматривают поставку более 747 секций трамваев, строительство и реконструкцию более 251,5 км трамвайных путей, поставку около 97 электробусов (только в Сахалинской области), строительство порядка 47 зарядных станций для электробусов (только в Сахалинской области).
Кроме денег, эксперты назвали несколько условий, при которых в городах будет развиваться электротранспорт. Например, нужно ускорить темпы обновления ГЭТ с федеральной поддержкой в рамках нацпроекта БКД. С ними очень хочется согласиться, но вопрос «как ускорить темпы обновления ГЭТ с федеральной поддержкой» не уходит из повестки Новосибирска годами (хотя недавно начались подвижки и городу все же обещают новый электротранспорт).
— В ближайшие три года предполагается оказать федеральную поддержку в предоставлении льготного лизинга для закупки 200 троллейбусов и 27 трамваев, что очевидно является недостаточным с учетом масштаба проблем, — утверждают эксперты.
Еще одно предложение экспертов — «на период перестройки производственных процессов активизировать закупки подвижного состава ГЭТ у производителей из дружественных стран, в первую очередь Белоруссии, чтобы не допустить срыва темпов обновления».
По этому пункту Новосибирск хорош. Благодаря работе совместного с белорусами предприятия «БКМ-Сибирь», удается каждый год получать несколько новых трамвайных вагонов и выпускать их на линию (по данным исследования, в 2021 году БКМ-Сибирь выпустил 5 трамваев, который обходятся в гораздо меньшую сумму, чем абсолютно новый трамвай, если его покупать готовым).
Электротранспорт в других городах
Самые старые трамваи — во Владикавказе (средний возраст — 36,7 года), Екатеринбурге (средний возраст — 35,7) и Орске (35,2).
Свежий транспорт — в Таганроге (0,8 года) — там произошло самое стремительное обновление парка, когда удалось снизить средний возраст транспорта на 16 лет, Казани (4,9), Нижнем Тагиле (12,1). Новосибирск тоже вошел в список городов, где удалось добиться приличных цифр среднего возраста транспорта (на 7 лет).
Собянинские трамваи — несколько лет назад это словосочетание стало почти ругательным. Так называли подержанные московские трамваи, которые решили безвозмездно передать Новосибирску, — нужно было оплатить только доставку (всего привезли 30 вагонов). Несмотря на негативные оценки и характеристики типа «донашивать за старшим братом» или «с барского плеча», московские трамваи возят пассажиров и выглядят пока более-менее прилично.
Совсем новые трамваи появились в 12 городах страны. В Таганроге — совместный с концессионером масштабный проект, предполагающий полную реконструкцию трамвайной сети и обновление подвижного состава.
В середине прошлого года в Красноярске на линию вышли десять новых трамваев «Львёнок», к середине апреля цифра выросла до 25. Вагоны этой модели являются первыми односекционными со стопроцентно низким уровнем пола, что позволяет комфортно себя чувствовать всем категориям пассажиров.
В Калининграде в конце 2021 года привезли и запустили на линию 5 новых вагонов модели «Корсар» (всего город приобрел 16 вагонов). В Магнитогорске в 2021 году на линию вышел 21 новый трамвай. Также, как в Челябинске, где за 2–3 года планируют обновить весь подвижной состав.
По данным исследования, лидером по количеству обновлённых вагонов в 2021 году стал Краснодар (на линию вышли 33 вагона производства Усть-Катавского завода). В некоторых городах даже есть проекты, где задумывались об эстетической составляющей. Например, в Нижнем Новгороде запустили одиннадцать вагонов производства «Уралтрансмаша» в стиле ретро. То есть как будто старинные красивые вагоны как с открытки, но новые, с передовыми технологиями.
В Череповце закупили и вывели на маршрут 12 новых трамваев.
— Мэрия планирует обновить весь трамвайный парк и пути, привлекая федеральное финансирование, — сообщается в исследовании.
Новосибирск, как говорилось выше, тоже есть в этом перечне, но на довольно скромных позициях — 5 вагонов, отремонтированных на местном предприятии.
Многие из вышеперечисленных городов обновили парк по федеральным программам, например, «Чистый воздух». Новосибирск не попал в эту программу, потому что считается, что у нас нет промышленных производств, которые настолько загрязняют атмосферу, что нужно больше электротранспорта. В перспективе разве что Искитим — его могут включить в эту программу в будущем.
Троллейбусы
По данным исследования, в 2021 году лидером по обновлению парка троллейбусов стал Саратов (транспорт приобрели по программе БКД) — на городские маршруты вышли 70 новых машин «Адмирал», которые производят на Энгельском заводе электрического транспорта в Саратовской области.
Второе место в этом списке занял Красноярск, у которого появилось 42 новых троллейбуса (машины закуплены на условиях лизинга в рамках сразу двух нацпроектов — «Экология» и «Безопасные качественные дороги» (со скидкой 60% от стоимости).
По тем же условиям новые троллейбусы появились в Омске (29 троллейбусов). В Самаре — 22, в Новокузнецке — 19 по нацпроекту «Экология».
Также, как и Новосибирск, куда привезли подержанные троллейбусы из Твери, часть городов получили бывшие в эксплуатации троллейбусы. Например, в Смоленск привезли 30 машин «Тролза», выпущенных в 2012 году. 40 троллейбусов не старше 10 лет привезли в Дзержинск. 20 подержанных троллейбусов получил Хабаровск. В Вологде в 2021 году на линию вышли три троллейбуса, собранных на местном заводе.
Про поступившие в Новосибирск из Твери троллейбусы здесь не упомянули. Зато отметили как пример города, где власти не особо пытаются развивать городской электротранспорт.
— Так, один из депутатов горсовета Новосибирска назвал троллейбусы «дровами, которые пора выбросить, а всю контактную сеть взять и убрать», — процитировали разлетевшиеся тогда по СМИ и пабликам слова депутата Андрея Гудовского, аналитики ВЭБ.
Новый транспорт в Новосибирске
Троллейбусный парк города изношен почти на 100%, признал в июне мэр города Анатолий Локоть. В начале года было даже несколько случаев, когда пассажиров троллейбуса ударило током. Сегодня на балансе Горэлектротранспорта 272 троллейбуса, а нужно 249 новых единиц.
В этом году пришли радостные вести о том, что Новосибирск наконец-то обновит парк троллейбусов по программе «Безопасные и качественные дороги» — в ближайшие годы город получит 58 троллейбусов с автономным ходом, первые 9 должны привезти до конца года.
С автотранспортом ситуация лучше — за последние два года Новосибирск получил 205 новых автобусов. Поставка заключительной части партии могла сорваться, так как с февраля цены выросли. Но все же автобусы удалось купить по тем же ценам, привезти в город и уже распределить по маршрутам.
Вагоны метро
Летом стало известно, что правительство Новосибирской области и власти Москвы договорились о поставке в Новосибирск 62 единиц подержанного транспорта. Нам привезут 26 вагонов метро, 6 трамвайных вагонов и 30 автобусов, сообщили в мэрии.
Сейчас весь парк новосибирского метро старый, половина парка — вагоны 1985 года выпуска. Метрополитен регулярно ремонтирует вагоны, тем самым продлевая срок эксплуатации вагонов. Но срок не может растягиваться до бесконечности. В прошлом году начальник новосибирского метрополитена Аркадий Чмыхайло сообщил, что обновить поезда метро нужно уже в ближайшие девять лет. И это не просто желание, а необходимость. Но пока из бюджетов деньги не выделяют, а своих на это предприятию не хватит.
Также, как и нет 35 миллиардов рублей на обновление трамвайной системы. В конце прошлого года губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил, на трамвайную сеть Новосибирска могут дать инфраструктурный кредит, но для этого мэрия должна разработать проект. В мэрии говорят, что специалисты ведут работу по взаимодействию с ООО «Мовиста Регионы», являющимся партнером государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ».