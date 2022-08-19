Подержанные трамваи и «троллейбусы как дрова». Сравниваем транспорт в Новосибирске с другими городами

— Организация эффективной транспортной системы критически важна в борьбе с загрязнением окружающей среды, повышении безопасности, укреплении общественного здоровья и обеспечении доступа к городским сервисам — от магазинов до школ и поликлиник, — напоминают аналитики ВЭБ.

Довольно очевидное заключение, но лишний раз проговорить это эксперты посчитали не лишним. Большую часть исследования они посвятили теме электротранспорта, особенно трамваю, который, сегодня переживает ренессанс. Особенно в Европе, где строят новые линии, а в некоторых городах возвращают транспорт, от которого когда-то решили отказаться (с 2000 года 108 новых городов мира открыли свои первые линии или заново запустили трамвайное движение).