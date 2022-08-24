Этим вагонам по 37 лет. Показываем самые старые новосибирские поезда метро, трамваи и троллейбусы

Недавно мы рассказывали о том, как Москва передает свой общественный транспорт в регионы, например в Новосибирск, а сама получает всё самое новое — и трамваи, и автобусы, и вагоны метро. На самом деле даже и в Москве еще хватает старой техники, преимущественно служебной: есть рабочие экземпляры 1949, 1963, 1987 годов во всех видах городского транспорта. Давайте узнаем, а какая самая старая техника работает в Новосибирске, подробнее — у Дмитрия Косенко.
Начнем с метро, ранее мы сообщали, что столица передает нам вагоны 1977 года выпуска, то есть им 45 лет. Пока их еще на баланс не поставили, поэтому самые старые у нас пассажирские вагоны. По данным федерального сервиса «Городской электротранспорт», это модель 81–717 Мытищинского машиностроительного завода выпуска 1985 года. Для сравнения: в той же Москве самые старые пассажирские вагоны, которые по-прежнему возят москвичей на регулярных маршрутах, выпущены в июне 1987 года — это модель 81–714 Ленинградского вагоностроительного завода.
А самая старая эксплуатирующаяся техника в новосибирском метро в принципе — поливомоечная дрезина ДМС-373 выпуска 1958 года. Есть еще пассажирский вагон 1956 года, но это музейный экспонат.
Переходим к трамваям: самый старый рабочий экземпляр — это контактная вышка РВЗ-6 выпуска 1961 года, сделанная на рижском заводе. Есть еще снегоочистители 1960–1980 годов.
Самый возрастной трамвай, который еще возит пассажиров, — это КТМ-5М3, выпущенный в июне 1988 года. Я рассказывал о таком, когда лично проводил эксперимент на тему поездок в общественном транспорте.
Самый старый троллейбус на регулярных линиях еще древнее — ЗиУ-682В выпуска 1987 года, таких у нас 3 штуки. Среди них экземпляр на маршруте номер 10 (бортовой номер 1219), который с самого 87 года бессменно водит жительница Новосибирска Нина Малышкина. На нем на единственном сохранилась оригинальная красно-белая эмблема ЗиУ на передней части.
Автобусы списываются и меняются гораздо быстрее — но это преимущественно в Москве. В нашей области сейчас на пассажирских линиях самый старый экземпляр — это Mercedes-Benz O305 выпуска 1981 года Бердского ПАТП. Есть еще пара десятков автобусов
И совершенно уникальный экземпляр — автобус ПАЗ-672 выпуска 1981 года. Это специальный автобус связи «Ростелекома», новосибирцы могут наблюдать яркий красно-белый пазик во время майских репетиций парада Победы — он стоит рядом с передвижными телестанциями слева от сцены.
Почитайте подробнее, как в конце 2021 года между правительством Новосибирской области и правительством города Москвы достигнута предварительная договоренность о выведении из эксплуатации в городе Москве и передаче городу Новосибирску 26 вагонов метрополитена.