Этим вагонам по 37 лет. Показываем самые старые новосибирские поезда метро, трамваи и троллейбусы

Начнем с метро, ранее мы сообщали, что столица передает нам вагоны 1977 года выпуска, то есть им 45 лет. Пока их еще на баланс не поставили, поэтому самые старые у нас пассажирские вагоны. По данным федерального сервиса «Городской электротранспорт», это модель 81–717 Мытищинского машиностроительного завода выпуска 1985 года. Для сравнения: в той же Москве самые старые пассажирские вагоны, которые по-прежнему возят москвичей на регулярных маршрутах, выпущены в июне 1987 года — это модель 81–714 Ленинградского вагоностроительного завода.