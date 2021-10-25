Испытано на себе. Журналист НГС бросил машину и поездил на трамваях — что творится в этом транспорте

Колонка редактора НГС.АВТО Дмитрия Косенко о бесполезности трамваев вызвала ожесточенные споры — одни требуют убрать эту громоздкую технику и освободить дороги, другие мечтают, что когда-то у нас построят скоростные трамвайные маршруты. Но прожекты прожектами, а как же все-таки обстоят дела сейчас — Дмитрий Косенко решил испытать на себе, каково ездить на трамваях — удобно ли, комфортно, быстро ли? Путевые заметки пассажира трамвая — далее на НГС.

Сразу скажу, я своего мнения не меняю — трамваи нужно сокращать (может быть, не до нуля, но сокращать) и освобождать дороги для автобусов и троллейбусов. Вместо трамваев нужно развивать электробусы. Считаю, что в идею развития скоростного трамвая с многомиллиардными инвестициями в наших новосибирских условиях верят только инфантильные мечтатели — да не будет этого в реальной жизни, поймите уже.