Испытано на себе. Журналист НГС бросил машину и поездил на трамваях — что творится в этом транспорте

Колонка редактора НГС.АВТО Дмитрия Косенко о бесполезности трамваев вызвала ожесточенные споры — одни требуют убрать эту громоздкую технику и освободить дороги, другие мечтают, что когда-то у нас построят скоростные трамвайные маршруты. Но прожекты прожектами, а как же все-таки обстоят дела сейчас — Дмитрий Косенко решил испытать на себе, каково ездить на трамваях — удобно ли, комфортно, быстро ли? Путевые заметки пассажира трамвая — далее на НГС.
Сразу скажу, я своего мнения не меняю — трамваи нужно сокращать (может быть, не до нуля, но сокращать) и освобождать дороги для автобусов и троллейбусов. Вместо трамваев нужно развивать электробусы. Считаю, что в идею развития скоростного трамвая с многомиллиардными инвестициями в наших новосибирских условиях верят только инфантильные мечтатели — да не будет этого в реальной жизни, поймите уже.
Прежде чем перейдем к нашим экспериментальным поездкам в трамвае, огласим несколько занятных цифр. Этот транспорт появился в Новосибирске в 1934 году и своего расцвета достиг к середине 70-х годов. Тогда длина путей (в однопутном исчислении) достигала почти 190 километров, по городу бегали более 400 вагончиков. Были маршруты через Октябрьский мост, трамвай ходил по Гоголя через Красный проспект до вокзала. На левом берегу был кольцевой маршрут от вокзала Новосибирск-Западный и к нему же — можно было сесть и кружиться по улицам Троллейной, Станиславского, Титова.
Кстати, сокращение трамвайной сети началось еще при СССР, к 1982 году уже не было путей до вокзала. Сейчас из более чем 30 маршрутов остались 10, число вагонов сократилось до 160, длина путей уменьшилась до 140 км. Типов трамвая у нас несколько, как говорится с миру по нитке — где-то вагоны подкинул Собянин, где-то ездят переоборудованные белорусские вагоны, где-то еще старые советские модели. Самые древние — 1988, 1989 годов выпуска, модели КТМ-5М3, страшненькие, но вместительные. Вот на таком вагоне 1990 года выпуска мне и повезло совершить первую поездку.
Когда я был маленьким, я тоже ездил на трамвае. Может быть, на этом же самом вагоне, которому сейчас 31 год. Помню, садишься в него морозным утром до института, а там народу тьма тьмущая, впритык, лицом к лицу. В салоне холодина, пар от людей, заиндевевшие окна — вагон вымерзал моментально при открывании огромных дверей. И вот везут твое безропотное тельце куда сказано — конечно, с тех пор сформировалась неприязнь к общественному транспорту.
Ну да ладно, вечерний час пик, на остановке площадь Калинина ожидают 14-го трамвая довольно много людей — они самые разные, дети, пожилые, молодежь. А к моменту посадки понабежала еще куча народу.
Вагон работает без кондуктора, на входе через переднюю дверь установлен турникет, образовывается очередь, люди заходят несколько минут.
Можно оплатить наличкой шоферу — такому пожилому лысоватому дяденьке. А можно рассчитаться картой, в том числе бесконтактным способом — это удобно. Цена — 24 рубля.
Прохожусь по салону — конечно, всё старенькое. В нос бьет характерный кисловатый запах, как еще в старых электричках — представьте, сколько биомассы пропускают через себя эти вагоны за все эти годы. Потом, когда я вышел, этот запах еще долго стоял в носу.
Сиденья заменены, обшиты черным кожзамом. Кстати, в оригинале у этого вагона были стильные бежевые кресла, которые из-за износа в 90-е меняли на уродливые деревянные лавки.
Тем временем вагон наполняется прилично — не битком, но многие стоят, значит все-таки пользуется маршрут каким-то спросом. По поводу масок у пассажиров — кто во что горазд. У кого на подбородке, у кого на макушке, у кого на ухе, у кого на правой пятке. Собянина на них нет.
Рельсы на улице Дуси Ковальчук разбитые, изогнутые, подвеска у вагона, видимо, изношена по максимуму — каждый стык отдается ударом по твоему туловищу. Так можно и сотрясение мозга получить, если долго ехать. Движется трамвай очень медленно, даже по свободным путям — это к тому, насколько «скоростной» этот вид транспорта. Все автобусы, маршрутки, троллейбусы обгоняют его. Так и едем: стыки, остановки, светофоры — ох и муторно.
Может быть, в более новых трамваях получше? Мы покидаем этот вагон — чтобы выйти, нужно нажать кнопку на поручне, тогда эти створки выпустят вас.
Кстати, это еще не самая старая трамвайная техника, которая всё еще на ходу. Правобережное депо эксплуатирует, например, контактную вышку на базе вагона РВЗ-6 (для ремонта проводов) аж 1961 года, то есть этой «техничке» 60 лет! Или есть еще роторный снегоочиститель ГС-5, выпуска 1966 года.
Ну а мы переносимся на Левый берег, площадь Маркса, суета, толчея — люди спешат с работы домой. Маршрут 18, пассажиры садятся до Затулинки. Обслуживают маршрут свеженькие вагоны БКМ, сделанные компанией «БКМ-Сибирь» — это совместное предприятие новосибирцев и белорусов с завода «Белкоммунмаш». Наши специалисты закупают старые трамвайные рамы и тележки, восстанавливают их. А белорусы поставляют нам кузова и новую начинку — вот такой старо-новый гибрид получается. На самом деле эта модель БКМ-62103 уже устаревшая, изначально это разработка еще 2001 года.
Но в целом эти трамваи выглядят прилично, как снаружи, так и внутри, на Левом берегу бегает 35 таких вагонов выпуска 2017–2021 годов. То есть левобережцам повезло с самыми новыми трамваями.
Вагон наполняется пассажирами почти полностью — спрос явно есть. В салоне чисто, опрятно, пока еще ничего не повреждено, не поцарапано, запаха нет. Публика самая разная — пенсионеры, женщины, девушки, молодые парни. Но вот кого почти нет, так это взрослых мужчин 35–50 лет — у большинства нормальных работающих людей в этой группе населения всё же есть свои машины.
Трамвай едет тихо, довольно мягко, стыки рельс проходит без дискомфорта. Единственная проблема — трогается резко, с толчком, тебя прямо шатает. Или это техническая особенность такая, или водитель шибко жмет на газ. Трамвайные пути на улице Сибиряков-Гвардейцев отделены от проезжей части или сплошной разметкой, или высоким бордюром, что действительно позволяет быстро проехать участок, где автомобили стоят в пробке — вот они, за окном. Но это до тех пор, пока кто-нибудь не выедет на пути, а такое происходит часто.
На остановках в целях безопасности на платформах без ограждений двери открываются не сразу, а когда машинам загорится красный. Вот люди стоят и ждут, когда откроются двери.
Возвращаемся на Маркса, это трамвай номер 2 до «Чистой слободы», тоже свеженький БКМ. Этот маршрут называют у нас условно «скоростным», после того как в 2016 году протянули пути по Титова на 2,3 километра дальше и сделали правый поворот с Сибиряков-Гвардейцев на Вертковскую.
Смысл «скорости» тут в том, что маршрут избавился от большого крюка по Блюхера, а его пути в основном проходят отдельно от проезжей части. Ну что ж, проверим, насколько он скоростной.
По данным сервиса 2ГИС, время поездки на машине от Маркса до «Чистой слободы» прогнозируется в районе 14 минут. Маршрутка будет ехать 31 минуту, автобус 39 минут, трамвай 35 минут. А что по факту? По факту мы едем со скоростью не более 25 километров в час, несмотря на то что пути в неплохом состоянии. И получаем в итоге эти самые 35 минут — не сильно-то и «скоростнее» автобусов и маршруток.
Ну и как же без нашего 13-го трамвая, проходящего по самому центру города. Работают на этом маршруте уже не свежие трамваи БКМ 2013 года выпуска и старые потрепанные модели
Вот в чём логика наших властей — на Левом берегу новые вагоны, а в центр ставим некрасивое старье? Это же центр, трамвай тут часть лица города, его декор — зачем тут такой хлам.
Едем на 13-м, народу очень даже много. В салоне неприятно пахнет, грязно, сиденья разрисованы, окна не мыли, наверное, сразу с 2002 года выпуска. Едет вагон с грохотом, на стыках сильные удары. Но в принципе расторопно — от Оперного театра до Речного вокзала 12 минут.
А вообще, никакой другой вид городского транспорта не имеет вокруг себя такого исторического ореола романтики, поэтичности. Образ и имя трамвая использованы во многих произведениях искусства — «Трамвай "Желание"», «Последний трамвай», «Вечерний трамвай».
Так что, если хотите романтики, можно сесть на последний 13-й и покружиться, полюбоваться ночным городом — подсвеченный Оперный театр, «Марриотт», Дом актера, Серебренниковская, виды на Ипподромскую магистраль. Короче, 13-й маршрут оставляем, только перебрасываем на него самые новые вагоны. А с остальными маршрутами тщательно разбираемся.
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