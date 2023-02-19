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Слив отходов из ассенизатора на Коминтерна сняли на видео: машина принадлежит Горводоканалу

Действия одного из таких водителей попали на видео неравнодушного горожанина

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Автомобиль, предположительно, принадлежит МУП «Горводоканал»

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Ассенизаторы сливают содержимое своих цистерн у жилых домов на улице Коминтерна в Новосибирске. Именно этот процесс снял на видео подписчик паблика «АСТ-54» во «Вконтакте» 19 февраля.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
Поблизости от места слива стоит еще один ассенизатор, вероятно, в ожидании своей очереди

Видео: «АСТ-54» / «ВКонтакте»

Согласно данным НГС, автомобиль на видео принадлежит МУП «Горводоканал». Дозвониться до пресс-секретаря организации на момент публикации не удалось: сотрудник не отвечает на звонки на сотовый. Редакция направила письменный запрос.

В областном главке полиции заявили, что на данный момент не располагают сведениями об обращениях граждан по данному инциденту.

В начале января ассенизаторская машина столкнулась с «Киа» в Новосибирской области. По ссылке — эпичное видео аварии.

ГорводоканалНелегальный слив отходов
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